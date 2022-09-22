Россияне массово бегут от мобилизации. На границах РФ огромные очереди — видео

22 сентября, 09:56
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Россияне бегут в Финляндию, Грузию и даже Монголию (Фото:Скриншот видео Эхо Кавказа)

Россияне бегут в Финляндию, Грузию и даже Монголию (Фото:Скриншот видео Эхо Кавказа)

После объявления главой Кремля Владимиром Путиным мобилизации россияне массово бегут из РФ, из-за чего на границах с соседними странами образовались огромные пробки.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео очевидцев.

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Многие россияне, вместо организации протестов против путинского режима предпочли уехать в Грузию, в результате чего на Верхнем Ларсе скопилось огромное количество автомобилей.

Видео дня

https://twitter.com/Peter79233966/status/1572709872382132224
https://twitter.com/ekhokavkaza/status/1572651005531004929

Аналогичная ситуация сложилась и на границе с Финляндией, куда ближе всего оказалось гражданам РФ, живущим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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https://twitter.com/egazet_/status/1572824672093491200

В свою очередь буряты из Улан-Удэ бегут через Кяхту в Монголию.

https://twitter.com/n_ma_pag/status/1572820303491002370
https://twitter.com/buch10_04/status/1572811295056871429

Более обеспеченные россияне отправились за границу с куда большим комфортом, купив себе билет на самолет, однако, кроме денег, для этого понадобилась и большая удача, поскольку места на ближайшие рейсы закончились еще в первые часы после обращения Путина, которое и спровоцировало всю эту панику.

https://twitter.com/flightradar24/status/1572630639655927815

Тем временем Финляндия уже готовится запретить въезд россиянам по примеру других стран Балтии.

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Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Грузия Российская агрессия Мобилизация Финляндия Монголия Пробки Россияне Война России против Украины

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