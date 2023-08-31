Новым министром обороны Великобритании стал Грант Шеппс 31 августа, 11:40 Грант Шеппс (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Новым министром обороны Великобритании после отставки Бена Уоллеса назначили главу министерства энергетической безопасности Гранта Шеппса.



Об этом заявили на Даунинг-стрит, сообщает Sky News.

Телеканал называл Шеппса самым вероятным кандидатом на должность главы британского Минобороны. Журналисты видели, как в четверг утром, 31 августа, он заходил на Даунинг-стрит, 10.

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Что известно о Гранте Шеппсе

Грант Шеппс из семьи британских евреев. Он изучал финансы и управление в Городском университете Манчестера, основал свою собственную компанию под названием PrintHouse, предоставляющую услуги печати и рекламы, а позже — интернета.

Грант Шеппс в Киеве, 22 августа 2023 года / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В 2005 году с третьей попытки ему удалось получить депутатский мандат. Вскоре после избрания Дэвида Кэмерона новым лидером Консервативной партии Шеппса назначили ее вице-президентом, он отвечал за избирательные вопросы.

Министр обороны — пятая за год должность в правительстве, которую занял Шеппс. Он был министром транспорта при Борисе Джонсоне, министром внутренних дел при Лиз Трасс и министром по вопросам бизнеса до того, как стал министром энергетики при действующем премьер-министре Риши Сунаке.

Как пишет BBC, он на протяжении длительного времени занимается вопросом развязанной Россией против Украины полномасштабной войны. В частности, Шеппс приезжал в Киев на прошлой неделе накануне Дня Независимости. Политик объявил о предоставлении Энергоатому кредитных гарантий на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов.

«Я с нетерпением жду сотрудничества с храбрыми мужчинами и женщинами наших Вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжу поддержку Украины со стороны Великобритании в ее борьбе против варварского вторжения Путина», — заявил Шеппс после нового назначения.



Грант Шеппс и министр энергетики Украины Герман Галущенко возле поврежденного в результате атаки россиян объекта энергоинфраструктуры / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

31 августа Бен Уоллес официально ушел в отставку с должности министра обороны Британии — впервые о ней заговорили в июле. Он возглавлял ведомство с 2019 года.

