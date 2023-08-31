Пилот-аматор, поработавший в правительствах четырех премьеров: кто такой Грант Шеппс, новый министр обороны Британии без профильного опыта 31 августа, 21:15 Сюжет NV Премиум Грант Шеппс получил уже пятую министерскую должность за последний год (Фото:REUTERS/Hollie Adams)

Грант Шеппс, работавший в правительствах четырех разных премьеров Великобритании, заменил Бена Уоллеса на посту британского министра обороны. Именно Уоллес до недавнего времени был одним из самых активных международных «двигателей» оборонной помощи Украине.



NV рассказывает, что стоит знать о его преемнике Гранте Шеппсе, для которого кресло министра обороны станет первой должностью, требующей широких международных контактов. До сих пор Шеппс работал во многих британских правительствах, однако только на «внутренних» должностях. Новое назначение — это уже пятая правительственная должность для Шеппса за последний год, с тех пор как он был министром транспорта в кабинете Бориса Джонсона.

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Первый британский министр обороны еврейского происхождения за 30 лет

Гранту Шеппсу 54 года, он родом из графства Гартфордшир на востоке Англии. Шеппс происходит из британской еврейской семьи и придерживается соответствующих традиций. Еще юношей он возглавлял британское представительство BBYO (B’nai B’rith Youth Organisation) — международного еврейского подросткового движения, действующего как некоммерческая организация. В 2010 году Шеппс так рассказывал о себе в интервью изданию The Jewish Chronicle: «Я не ем свинину, мы покупаем только кошерное мясо и не смешиваем мясное и молочное. Мне нравится быть евреем, я женат на еврейской девушке. Это определенный образ жизни, поэтому хорошо иметь возможность привить толику этого образа существования своим детям».

Британские СМИ отмечают, что Шеппс станет первым министром обороны Британии еврейского происхождения за почти 30 лет, после Малькольма Рифкинда, который занимал аналогичную должность в 1992—1995 годах.

Грант Шеппс изучал финансы и управление в Манчестерском городском университете.

Фото: REUTERS/Hollie Adams

До того, как начать политическую карьеру, он имел собственный бизнес в Лондоне — компанию PrintHouse, которая занималась дизайном, печатью, созданием веб-сайтов и маркетингом. Позже он оставил должность директора этой компании, но остался ее мажоритарным акционером. Они с женой также основали компанию How To Corp Limited, которая продавала онлайн-услуги бизнес-консультаций и советов по самостоятельному построению карьеры.

Когда впоследствии Шеппс оказался в большой британской политике, этот период его деятельности вызвал немало вопросов журналистов, которые подозревали чиновника в публикации фиктивных положительных отзывов на свои же услуги под вымышленными именами. Также критику вызвали рекламируемые им в то время схемы быстрого заработка. Шеппс отвергал эти обвинения, заявив, что один из его тогдашних псевдонимов «Майкл Грин» был лишь «шуткой». В то же время позже он признал, что некоторое время продолжал совмещать свою бизнес-деятельность под псевдонимом с работой в британском парламенте, не придавая это особой огласке.