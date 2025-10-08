В Вильнюсе самолет не мог приземлиться с первой попытки из-за помех GPS

В Литве самолет не мог совершить посадку из-за помех GPS-сигнала (Фото: Ints Kalnins/Reuters)

В среду утром, 8 октября, самолет Boeing 737 MAX 8−200 авиакомпании Ryanair, который летел из Вены в Вильнюс, не смог приземлиться с первого раза из-за помех GPS . Об этом пишет LRT .

Как отмечается в материале, самолет должен был приземлиться в аэропорту Вильнюса в 8:30. Однако пилот решил отменить маневр и повторить посадку еще раз.

По данным онлайн-сервиса Flightradar24, отслеживающего полеты, самолету удалось совершить посадку со второй попытки.

Реклама

Представительница авиационной навигации Ингрида Даугирде отметила, что перед посадкой пилот выполнил дополнительный круг из-за зафиксированных помех GPS-сигнала.

Как пишет LRT, это уже не первый случай, когда из-за помех в работе GPS пилоты не могут совершить посадку с первой попытки. В частности, в июне авиадиспетчерская компания Oro Navigacija заявила, что пилоты сообщали о помехах GPS 1022 раза.

В сентябре газета Welt am Sonntag писала, что в Германии зафиксирован резкий рост количества сбоев GPS в гражданской авиации. С января по август 2025 года пилоты сообщили о 447 случаях нарушения или подделки GPS-сигналов, два года назад таких случаев было 25.

1 сентября газета Financial Times сообщила, что самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден приземлиться в Болгарии, используя бумажные карты, из-за вероятного вмешательства российских систем, сбивающих GPS. Впоследствии это подтвердили в Еврокомиссии.