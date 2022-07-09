«Не допустить близости с РФ». Запад готов простить кровь на руках диктаторов Казахстана и Центральной Азии ради их нейтралитета — журналист

9 июля, 13:46
Эксклюзив НВ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Автор: Алексей Тарасов

Страны Запада готовы не реагировать на кровавые действия диктаторов Центральной Азии, лишь бы они сохраняли нейтралитет и не совершали шагов в сторону РФ, рассказал Радио НВ Айдос Садыков, казахстанский оппозиционер, журналист.

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 — На самом деле вы же говорили у нас в эфире, что президент Токаев, что вот те его заявления, которые не были такими прям острыми. И вы объясняли, что на самом деле — это давняя позиция Казахстана, никто не признает эти квазигосударства. Как вам кажется, а зачем ему это надо, что он выигрывает внутри Казахстана от подобных заявлений? Тут я еще должен процитировать других экспертов, которые были у нас в эфире. Они говорили о том, что скажем так, казахстанцы — они с большим восторгом восприняли вот эти новости и стали говорить, какой он красавчик, а сама власть испугалась такой реакции граждан Казахстана. Вот зачем это все Токаеву? И как вы можете объяснить реакцию власти, которая по разным заверениям испугалась того, что граждане Казахстана так радуются, что Казахстан якобы отдаляется от России?

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— На самом деле, конечно, мало кто радуется, потому что Токаеву мало кто верит в Казахстане. Его не избирали — он сам себя назначил, поэтому доверие к нему минимальное, и чтобы он не делал — к нему доверие так и останется минимальным. Поэтому все эти слова именно в Казахстане не были восприняты восторженно, как это говорят многие эксперты, зарубежные, в первую очередь. Это, конечно, раскручивалось в СМИ, пропагандистами Токаева в первую очередь. На самом деле конечно, основная масса казахов, активных казахов, к словам Токаева отнеслись прохладно, нейтрально, потому что не поверили. И дальнейшие события показали, что на самом деле те, кто не поверил — оказались правы. Еще раз хочу сказать, факты, которые говорят о том, что, например, 6,5 миллиардов, которые опубликованы, сегодня видел другие факты, например, об открытии завода КАМАЗ, Минского тракторного завода, об открытии сборочного завода ВАЗ. И множеством-множеством других фактов, которые мы ранее озвучивали. Это говорит о том, что Казахстан продолжает активно помогать России в обходе санкций. И что вот эти моменты по поводу его высказываний на форуме в Петербурге, или нынешние высказывания по поводу того, что необходимо искать другие пути в обход России для экспорта нефти. Это все-таки пока слова, мы же не видим никаких реальных дел. На сегодняшний день мы не видим не одного реального факта того, что Токаев реально отходит от России — ни одного факта нет.

— Вот есть еще же мнение, что Казахстан является таким военным тылом России. И вот был визит Путина, он ездил в Таджикистан, Туркменистан. Как нам говорили военные эксперты, они говорили о том, что одной с целью этих визитов было, чтобы просить у них оружие. В том смысле, что у Путина заканчивается оружие и вот он его просит, в том числе у Таджикистана и Туркменистана, которому, в принципе, это оружие и давал изначально. Как вы считаете, возможно ли такое, что Казахстан будет поставлять оружие России? И, в принципе, о каких объемах мы можем говорить?

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Теги:   Россия Таджикистан Казахстан Кыргызстан Украина Узбекистан Российско-украинская война Туркменистан Радио НВ Война России против Украины

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