Северная Корея, вероятно, не готова к ядерным испытаниям — разведуправление США
Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракет КНДР (Фото:KCNA via Reuters)
Лидер КНДР Ким Чен Ын, похоже, не собирается проводить ядерные испытания на фоне масштабных учений США и Южной Кореи.
Об этом сообщил директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берьер, пишет Reuters.
Он отметил, что Вашингтон сохраняет бдительность.
Издание напоминает, что американские официальные лица уже почти год предупреждают, что Северная Корея может возобновить ядерные испытания впервые с 2017 года, что будет рассматриваться США, Японией и Южной Кореей как серьезная провокация.
Берьер отметил, что Ким мог выбрать время для ядерного испытания, чтобы приурочить его к продолжающимся учениям Freedom Shield.
«Не похоже, что он собирается это делать. Но он проведет их в то время и в том месте, которые он выберет, и за этим мы будем следить очень и очень внимательно», — резюмировал глава разведуправления США.
12 марта Северная Корея выпустила из подлодки две крылатые ракеты, а три дня перед этим провела «штурмовые тренировки».
Отмечается, что эти «учения» Пхеньян провел как «явную демонстрацию силы против крупных совместных военных учений Южной Кореи и США».
Сеул и Вашингтон начали свои 11-дневные учения Щит свободы, которые продолжатся параллельными полевыми учениями под названием Щит воина.