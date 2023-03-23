Северная Корея, вероятно, не готова к ядерным испытаниям — разведуправление США 23 марта, 08:42 Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракет КНДР (Фото:KCNA via Reuters)

Лидер КНДР Ким Чен Ын, похоже, не собирается проводить ядерные испытания на фоне масштабных учений США и Южной Кореи.

Об этом сообщил директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берьер, пишет Reuters.

Он отметил, что Вашингтон сохраняет бдительность.

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Издание напоминает, что американские официальные лица уже почти год предупреждают, что Северная Корея может возобновить ядерные испытания впервые с 2017 года, что будет рассматриваться США, Японией и Южной Кореей как серьезная провокация.

Берьер отметил, что Ким мог выбрать время для ядерного испытания, чтобы приурочить его к продолжающимся учениям Freedom Shield.

«Не похоже, что он собирается это делать. Но он проведет их в то время и в том месте, которые он выберет, и за этим мы будем следить очень и очень внимательно», — резюмировал глава разведуправления США.

12 марта Северная Корея выпустила из подлодки две крылатые ракеты, а три дня перед этим провела «штурмовые тренировки».

Отмечается, что эти «учения» Пхеньян провел как «явную демонстрацию силы против крупных совместных военных учений Южной Кореи и США».

Сеул и Вашингтон начали свои 11-дневные учения Щит свободы, которые продолжатся параллельными полевыми учениями под названием Щит воина.

