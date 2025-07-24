Глава Госдепартамента США Марко Рубио склонил президента Дональда Трампа к тому, чтобы занять более жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, России и Венесуэлы, пишет Financial Times , ссылаясь на источники.

Как пишет газета, Рубио еще на посту сенатора выступал за активную дипломатию и помощь другим странам. Он открыто призывал противодействовать диктаторским режимам и поддерживать тех, кто борется с авторитарной властью.

Однако после назначения во главе Госдепартамента Рубио поддержал курс президента Трампа, в частности по сокращению внешней помощи и изоляционистской политики. Несмотря на это, по словам его друга и бывшего помощника, Рубио не изменил своих убеждений и продолжил отстаивать собственные ценности.

«Относительно Китая, России и Украины, а также Ирана, вы видите активизированную американскую внешнюю политику и подтверждение роли Америки в мире. И во многом это связано с советами высокого уровня, которые министр ежедневно предоставляет президенту и остальной администрации», — сказал источник издания.

Как отмечает газета, Рубио, которого Трамп во время предвыборной кампании 2016 года саркастически называл «маленьким Марко», сейчас занимает одну из самых влиятельных должностей в президентской администрации.

Кроме обязанностей государственного секретаря, он временно выполняет функции советника по национальной безопасности, главы Агентства США по международному развитию (USAID), а также руководителя Национального управления архивов и документации.

Ранее The Telegraph сообщало, что разворот позиции президента США Дональда Трампа в отношении РФ, в частности, был результатом многомесячных усилий «ястребов-республиканцев», которые пытались подтолкнуть Трампа к более жесткому отношению к Москве.

По данным источников The Telegraph, центральную роль в этих усилиях сыграли посланник США в Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.

The Telegraph отмечает, что с момента вступления в должность Рубио, давний сторонник жесткой внешней политики, который когда-то называл Путина «гангстером», «бандитом» и «военным преступником», взял более примирительный тон в отношении Москвы.

При этом, по словам одного из источников издания в Конгрессе, близкие отношения Рубио с Трампом позволили ему вмешаться, когда Путин в последние недели усилил свои атаки в отношении Украины.