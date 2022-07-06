Госдума РФ приняла ряд законов «военного времени»: бизнес заставят работать на армию
Руководство российской армии будет в одностороннем порядке менять условия договоров (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)
Об этом сообщает BBC.
В законах говорится, что власти в кремле могут свободно вводить «специальные меры» в экономике во время проведения «контртеррористических и других операций вне территории РФ».
Российские компании во время таких «мер» не будут иметь права отказывать в выполнении военных заказов. В то же время, российские военные начальники могут в одностороннем порядке менять условия договоров.
Также российское правительство получит право привлекать россиян к работе даже ночью или в выходные, если это потребуется.
Примечательно, что на обсуждение всех законопроектов Госдума потратила порядка 13 минут.
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