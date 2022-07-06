Госдума РФ приняла ряд законов «военного времени»: бизнес заставят работать на армию 6 июля, 03:48 Руководство российской армии будет в одностороннем порядке менять условия договоров (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Во вторник, 5 июля, Госдума РФ поддержала ряд законов, которые во многом переводят экономику страны в состояние « военного времени».

Об этом сообщает BBC.



В законах говорится, что власти в кремле могут свободно вводить «специальные меры» в экономике во время проведения «контртеррористических и других операций вне территории РФ».

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Российские компании во время таких «мер» не будут иметь права отказывать в выполнении военных заказов. В то же время, российские военные начальники могут в одностороннем порядке менять условия договоров.

Также российское правительство получит право привлекать россиян к работе даже ночью или в выходные, если это потребуется.

Примечательно, что на обсуждение всех законопроектов Госдума потратила порядка 13 минут.

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