Госдолг США впервые превысил $33 трлн 19 сентября, 04:34 Минфин США (Фото:facebook.com/USTreasuryDept)

Совокупный государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $33 трлн.

Об этом сообщило Министерство финансов США.



По данным американского Минфина, на сегодняшний объем госдолга США составляет $33,044 трлн.

16 июня государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил отметку в $32 трлн. Согласно информации, представленной в американской газете The New York Times, к концу текущего десятилетия американский государственный долг может достичь $50 трлн, даже учитывая недавно принятое двухпартийное соглашение по сокращению бюджетных расходов.

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В начале июня 2023 года Соединенные Штаты столкнулись с угрозой дефолта из-за отказа Республиканской партии увеличивать максимальный уровень государственного долга без предварительного сокращения бюджетных расходов администрацией президента Джо Байдена. Стороны смогли достичь соглашения лишь в конце мая. Согласно этому соглашению, предусмотрена заморозка максимального уровня государственного долга до 1 января 2025 года в обмен на ограничение бюджетных расходов.