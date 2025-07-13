Государственный департамент США уволил 11 июля почти десять сотрудников Офиса глобальных изменений — последних специалистов, которые отвечали за климатическую политику США на международном уровне и участие в переговорах в рамках ООН.

Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По информации газеты, большинство сотрудников ушли после того, как президент Дональд Трамп в январе вывел США из Парижского климатического соглашения. После увольнения остального персонала офис прекратит свое существование.

Ликвидация офиса происходит в рамках большой реорганизации Госдепартамента, в ходе которой планируют сократить около 3 тысяч сотрудников, отмечает WP. В ведомстве объяснили, что эти изменения нужны для того, чтобы работа Госдепа соответствовала внешнеполитическому курсу администрации Дональда Трампа, в частности стратегии «Америка прежде всего».

Эксперты предупреждают, что после закрытия этого офиса США могут потерять главный центр, который координировал участие в международных переговорах по вопросам климата. Это может свидетельствовать о том, что страна сознательно отказывается от активной роли в борьбе с изменениями климата.

Бывший руководитель Офиса глобальных изменений Дэн Райфснайдер считает, что потеря лидерства США в этой сфере повлечет серьезные последствия для всего мира. Он напомнил, что США — один из крупнейших загрязнителей атмосферы, но одновременно — страна с мощными технологиями и инновациями. Райфснайдер призвал граждан готовиться к тому, чтобы возобновить климатическую политику после завершения президентства Трампа.

В ответ на запрос журналистов в Государственном департаменте США подтвердили, что в рамках масштабной реорганизации планируется сократить почти 3000 сотрудников. В то же время в ведомстве не прокомментировали информацию о возможном закрытии Управления глобальных изменений.

В заявлении подчеркнули, что реорганизация является «значительной и исторической» и имеет цель лучше согласовать работу персонала и программ с внешнеполитическими приоритетами администрации под лозунгом «Америка прежде всего».

Также в Госдепе отметили, что часть офисов ликвидируют из-за того, что они, по оценке ведомства, потеряли актуальность, вышли за пределы первоначальных полномочий или стали лишними.

21 января Трамп подписал указ о выходе страны из Парижского климатического соглашения. Он второй раз в истории вывел США из соглашения.

Этот шаг отражает скептическое отношение президента США к глобальному потеплению, а также вписывается в его повестку дня, направленную на освобождение нефтедобывающих и газовых компаний от регулирования, чтобы они могли максимизировать добычу.

Парижское климатическое соглашение — договоренность в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата по регулированию мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития.