США признали журналиста WSJ Гершковича неправомерно задержанным — это эквивалентно статусу заложника 11 апреля, 06:42 Эван Гершкович (Фото:The Wall Street Journal/Handout via REUTERS)

Государственный департамент США признал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича неправомерно задержанным после ареста в России.



Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что теперь делом Гершковича будет заниматься подразделение Госдепа, которое обычно ведет переговоры по освобождению заложников.

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Госдеп США также сможет оказывать давление на другую страну, контролировать разведку, создавать дипломатические коалиции, давить на СМИ и бороться за регулярный консульский доступ.

«Каждое незаконное задержание отличается от других, и не существует единого заранее определенного способа обеспечить безопасное освобождение лица, незаконно задержанного за границей», — заявил в Госдепе США.

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30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его в «шпионаже» — спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Перед этим его задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.