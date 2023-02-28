Россия еще не остановила действие ядерного соглашения с США — Госдеп

28 февраля, 06:08
Поделиться:
Россия еще остановила действие соглашения по ядерному оружию (Фото:WarMonitors/Twitter)

Россия еще остановила действие соглашения по ядерному оружию (Фото:WarMonitors/Twitter)

Помощница госсекретаря по контролю над вооружениями Мэлори Стюарт заявила, что Россия не приостановила участие в ключевом договоре по контролю над ядерным вооружением.

Речь идет о договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщает CNN.

"Приостановка официально еще не повлияла в том смысле, что мы все еще получаем уведомления, как недавно, так и сегодня, согласно договору, регулярные уведомления. Но мы ожидаем, что как только эта приостановка будет официально оформлена, они прекратятся", – заявила Стюарт.

Видео дня

Она отметила, что согласно договору США и РФ страны должны сообщать перед запуском баллистических ракет.

"Сейчас мы ожидаем, что будут только уведомления о запуске согласно соглашению 1988 года, и они сказали, что будут соблюдать фактические количественные ограничения", - заявила Стюарт.

Читайте также:

Владимир Путин выступает перед Федеральным собранием РФ. Во время этого выступления он объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS) Ядерные боеголовки и баллистические ракеты. Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях, на который наплевала РФ

21 февраля, выступая перед федеральным собранием РФ, диктатор Владимир Путин заявил, что Россия «приостанавливает» участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Это единственный крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США, который оставался в силе.

На следующий день Совфед РФ одобрил соответствующий закон российского диктатора Владимира Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такое решение «досадным и безответственным», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ его пересмотреть.

Россия также была одной из подписантов Будапештского меморандума, гарантировавших Украине уважение к ее границам и суверенитету и их защиту в обмен на отказ от ядерного оружия.

https://www.youtube.com/watch?v=YPYuxjeASnQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Россия Ядерное оружие Госдеп США

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X