Россия еще не остановила действие ядерного соглашения с США — Госдеп 28 февраля, 06:08 Россия еще остановила действие соглашения по ядерному оружию (Фото:WarMonitors/Twitter)

Помощница госсекретаря по контролю над вооружениями Мэлори Стюарт заявила, что Россия не приостановила участие в ключевом договоре по контролю над ядерным вооружением.



Речь идет о договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщает CNN.

"Приостановка официально еще не повлияла в том смысле, что мы все еще получаем уведомления, как недавно, так и сегодня, согласно договору, регулярные уведомления. Но мы ожидаем, что как только эта приостановка будет официально оформлена, они прекратятся", – заявила Стюарт.

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Она отметила, что согласно договору США и РФ страны должны сообщать перед запуском баллистических ракет.

"Сейчас мы ожидаем, что будут только уведомления о запуске согласно соглашению 1988 года, и они сказали, что будут соблюдать фактические количественные ограничения", - заявила Стюарт.

21 февраля, выступая перед федеральным собранием РФ, диктатор Владимир Путин заявил, что Россия «приостанавливает» участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Это единственный крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США, который оставался в силе.

На следующий день Совфед РФ одобрил соответствующий закон российского диктатора Владимира Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такое решение «досадным и безответственным», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ его пересмотреть.



Россия также была одной из подписантов Будапештского меморандума, гарантировавших Украине уважение к ее границам и суверенитету и их защиту в обмен на отказ от ядерного оружия.