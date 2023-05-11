Госдеп призвал продлить зерновое соглашение, Турция допускает срок в два месяца 11 мая, 02:11 США предлагают продлить зерновое соглашение (Фото:REUTERS/Mehmet Emin Caliskan)

Госдеп США опубликовал заявление, в котором отметил необходимость продолжить Черноморскую зерновую инициативу по экспорту из Украины.

В Госдепе считают, что необходимо расширить соглашение, чтобы в порты в Черном море заходило больше судов, экспортирующих продовольствие.

В свою очередь, глава ведомства Энтони Блинкен призвал Москву прекратить использовать голод как оружие в войне против Украины.

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"Миру не нужно напоминать Москве каждые несколько недель, чтобы она перестала использовать голод людей как оружие в их войне против Украины", - заявил Блинкен.

В среду, 10 мая, в Турции прошла встреча замглав МИД Украины, России, Турции и представителей ООН.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что зерновое соглашение может быть продлено сроком на два месяца.

"Черноморская зерновая инициатива, срок действия которой скоро истекает, может быть продлена еще на два месяца", - заявил глава МИД.

5 мая Совместный координационный центр в Стамбуле не смог прийти к согласию по выдаче разрешений новым судам для участия в Черноморской зерновой инициативе.

Министерство обороны России 24 апреля обвинило Украину в «нарушении» обязательств по зерновому соглашению из-за атаки морских дронов в оккупированном Севастополе которые якобы запустили из акватории порта Одесса. Российская сторона, регулярно пытающаяся сорвать соглашение, заявила об «угрозе очередного продлению соглашения после 18 мая».

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отреагировал на ложь страны-агрессора и подчеркнул, что события в оккупированном Крыму касались исключительно военных объектов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ООН с призывом приложить усилия для возобновления работы зернового соглашения.

Зерновое соглашение было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморского, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.