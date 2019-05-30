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Госдеп пригрозил Турции санкциям из-за С-400

Сегодня, 04:43
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Госдеп пригрозил Турции санкциям из-за С-400 - фото

REUTERS/Vitaly Nevar

Зенитно-ракетный комплекс С-400

Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что против Турции могут быть применены санкции в случае закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщает Интерфакс.

По словом представительницы Госдепа, санкции могут включать также отмену программы по обучению турецких пилотов на F-35.

«Наша позиция остается прежней: Турция столкнется с очень отрицательными последствиями, если она завершит сделку по С-400. Это будет включать в себя приостановку закупок F-35 и завершение участия в программе F-35, а также санкции CAATSA. Это очень серьезно, это очень конкретно, и наша позиция по этому вопросу остается достаточно последовательной», — заявила Ортагус.

Напомним, что сегодня в России заявили, что поставка Турции систем ПВО С-400 ведется раньше изначально запланированных сроков по просьбе Анкары.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

Вооруженные силы США рассматривают возможность отказаться от обучениятурецких пилотов на истребителях F-35 в связи с прогрессом в переговорах Турции и РФ о покупке ЗРК С-400.

Теги:   США Госдеп США Госдеп ЗРК С-400 С-400 Турция

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