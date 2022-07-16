Шесть пусковых установок. Госдеп одобрил продажу Эстонии HIMARS

16 июля, 00:13
Момент работы РСЗО HIMARS (Фото:KHARKIV_RULIT/Twitter)

Момент работы РСЗО HIMARS (Фото:KHARKIV_RULIT/Twitter)

Госдепартамент США одобрил продажу Эстонии РСЗО HIMARS, сообщает Reuters.

Отмечается, что в одобренный пакет войдут до шести пусковых установок M142 HIMARS, боеприпасы, вспомогательное оборудование, а также запасные части к системам.

Также Госдеп отдельно одобрил возможную продажу ракет класса воздух-воздух средней дальности и сопутствующего оборудования Норвегии в рамках сделки на сумму до 950 миллионов долларов и легких торпед в Южную Корею на ориентировочную стоимость в 130 миллионов долларов.

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Общая сумма сделки составила более 1,5 миллиарда долларов, сообщает Пентагон.

Агентство отмечает, что страны увеличивают закупки оружия после того, как Россия вторглась в Украину, что усилило опасения по поводу безопасности в Европе.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что уверен в поставках Украине дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. По его словам, HIMARS уже поменяли правила игры на войне.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Госдеп Эстония РСЗО HIMARS

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