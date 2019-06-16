Горожане победили: РПЦ отказалась от строительства храма в сквере Екатеринбурга Вчера, 10:58 Цей матеріал також доступний українською e1.ru Жители Екатеринбурга протестовали против планов построить собор на месте сквера e1.ru

Екатеринбургская епархия Русской православной церкви отказалась от строительства храма в сквере Екатеринбурга, против которого выступали жители города.

Об этом заявил митрополит Кирилл.

«Мы всегда хотели только святости и мира — и, уступая в очередной раз, мы понимаем, что череда этих уступок не может быть бесконечной», — приводятся слова священника на сайте епархии.

По его словам, РПЦ выступает за «строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте».

Напомним, что в мае в Екатеринбурге прокатилась волна протестов против планов построить собор святой великомученицы Екатерины на месте сквера.

Решение построить собор было принято в сентябре 2018 года, но часть жителей города высказывались против этого.

Правоохранители задержали по меньшей мере 70 протестующих.