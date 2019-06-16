Горожане победили: РПЦ отказалась от строительства храма в сквере Екатеринбурга
Екатеринбургская епархия Русской православной церкви отказалась от строительства храма в сквере Екатеринбурга, против которого выступали жители города.
Об этом заявил митрополит Кирилл.
«Мы всегда хотели только святости и мира — и, уступая в очередной раз, мы понимаем, что череда этих уступок не может быть бесконечной», — приводятся слова священника на сайте епархии.
По его словам, РПЦ выступает за «строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте».
Напомним, что в мае в Екатеринбурге прокатилась волна протестов против планов построить собор святой великомученицы Екатерины на месте сквера.
Решение построить собор было принято в сентябре 2018 года, но часть жителей города высказывались против этого.
Правоохранители задержали по меньшей мере 70 протестующих.