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Горожане победили: РПЦ отказалась от строительства храма в сквере Екатеринбурга

Вчера, 10:58
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Горожане победили: РПЦ отказалась от строительства храма в сквере Екатеринбурга - фото

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Жители Екатеринбурга протестовали против планов построить собор на месте сквера

Екатеринбургская епархия Русской православной церкви отказалась от строительства храма в сквере Екатеринбурга, против которого выступали жители города.

Об этом заявил митрополит Кирилл.

«Мы всегда хотели только святости и мира — и, уступая в очередной раз, мы понимаем, что череда этих уступок не может быть бесконечной», — приводятся слова священника на сайте епархии.

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По его словам, РПЦ выступает за «строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте».

Напомним, что в мае в Екатеринбурге прокатилась волна протестов против планов построить собор святой великомученицы Екатерины на месте сквера.

Решение построить собор было принято в сентябре 2018 года, но часть жителей города высказывались против этого.

Правоохранители задержали по меньшей мере 70 протестующих.

Теги:   РПЦ Екатеринбург Россия

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