«У него есть крыша». Что помогает Гиркину избежать тюрьмы за свою критику «спецоперации» — Грозев 20 июля, 23:25 Игорь Гиркин (Фото:REUTERS)

Игорь Гиркин (Стрелков) остается на свободе, несмотря на сильную критику действий Кремля в так называемой «спецоперации» против Украины, благодаря влиятельным покровителям в «партии войны» российских спецслужб, об этом рассказал в эфире Радио НВ Христо Грозев, журналист-расследователь, руководитель Bellingcat.

«Здесь важно сначала проанализировать как Гиркин критикует эту „спецоперацию“. Он говорит, что это плохая вещь, что ее не надо делать. Он говорит, что делать ее надо намного более агрессивно, с полной мобилизацией всего населения и т. д. Он жалуется на плохую стратегию войны, которая написана Генштабом, критикует Шойгу. Но вот здесь надо подумать, с чьими словами совпадает эта позиция? Эти слова полностью совпадают со словами „партии войны“ внутри ГРУ, внутри военного министерства, людей, которые не согласны именно с медленной скоростью и плохим планированием этой войны. Имеется в виду, что внутри спецслужб есть очень много башен, которые друг с другом ссорятся, спорят», — сказал Грозев.

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«Даже в 2014—2015 годах были некоторые факты, мы послушали, именно Гиркина используют две группы внутри ФСБ. Одна из групп называет его абсолютно непредсказуемым, ненужным, надо его убирать оттуда сразу. А вот второй человек говорит: нет-нет, вы его не знаете, мы его знаем как человека-войну, он вообще сумасшедший, но реально очень хорошо показал себя на фронте в Чечне. То есть у него есть «крыша», есть люди, которые, видимо, «партия войны» внутри спецслужб, которая считает, что он представляет их интересы и поэтому они позволяют ему это делать, реально у него «крыша», — резюмировал журналист.

Бывший так называемый «министр обороны» псевдообразования «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) известен своей крайне активной критикой действий Кремля во время вторжения в Украину, считая их «недостаточными».

При этом, ряд его высказываний прямо нарушают диктаторские законодательные нормы самой Российской Федерации, но сам один из бывших главарей боевиков на Донбассе — ответственности так и не понес.

Ранее журналист, писатель, бывший узник донецкой тюрьмы Изоляция Станислав Асеев рассказал, почему при такой риторике Гиркин все еще на свободе и жив.

«Его прикрывает человек, который находится в оппозиции к генеральному штабу РФ, к тому же Шойгу, и скорее всего из Федеральной службы безопасности», — сказал журналист.

По его словам, в российских властях далеко все не монолитно, как некоторым кажется и «башни Кремля» «очень сдвинулись после публичного по крайней мере смещения Суркова».

По словам журналиста Дениса Казанского, Гиркин может жестко критиковать российскую армию и, в частности, Шойгу, поскольку он является выходцем из спецслужб, а ФСБ конкурирует с армией РФ.

Однако журналист не исключает, что дискредитации российской армии Гиркиным положат конец.

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