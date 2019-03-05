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"Гори в аду, палач". В Москве задержали мужчину, бросившего цветы в бюст Сталина возле Кремля - видео

Вчера, 15:09
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Скриншот с видео ИНФО24/Facebook

Сторонники коммунистического режима пришли на Красную площадь, чтобы почтить память диктатора

На Красной площади в Москве задержали мужчину, который бросил цветы в бюст советского диктатора Иосифа Сталина.

Как видно на видео инцидента, он выстоял очередь из желающих возложить букет к памятнику вождю большевиков, после чего бросил в него гвоздиками.

"Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей", - прокричал при этом активист, и сразу был схвачен находившимися там силовиками.

Отметим, что 5 марта, в день смерти Сталина, сторонники коммунистического режима приходят в центр Москвы, чтобы почтить его память.

Теги:   Москва Иосиф Сталин Россия

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