"Гори в аду, палач". В Москве задержали мужчину, бросившего цветы в бюст Сталина возле Кремля - видео
Вчера, 15:09
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На Красной
площади в Москве задержали мужчину, который бросил цветы в бюст советского
диктатора Иосифа Сталина.
Как видно на
видео инцидента, он выстоял очередь из желающих возложить букет к памятнику
вождю большевиков, после чего бросил в него гвоздиками.
"Гори в
аду, палач народа, убийца женщин и детей", - прокричал при этом активист,
и сразу был схвачен находившимися там силовиками.
Отметим, что 5
марта, в день смерти Сталина, сторонники коммунистического режима приходят в
центр Москвы, чтобы почтить его память.