«Ему хватило ума признать, что коммунизм не работает». 10 знаковых фото Горбачева с мировыми лидерами и их мнение о советском руководителе 31 августа, 11:29 Сюжет Михаил Горбачев и Рональд Рейган, оба уже ушедшие со своих должностей, на ранчо Рейганов в США, 1993 год (Фото:REUTERS/Dennis Paquin/File Photo)

30 августа 2022 года на 92-м году жизни умер Михаил Горбачев — первый президент и последний руководитель СССР.

Советскому лидеру, который в западных странах получил прозвище «Горби», довелось принять участие в важнейших процессах завершения эпохи холодной войны — от переговоров с США по разоружению до объединения ГДР и ФРГ.

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НВ собрал 10 самых ярких фото Михаила Горбачева с мировыми лидерами, сопроводив их цитатами политиков о руководителе СССР и опыте общения с ним.

Рональд Рейган, 40-й президент США

Первая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, вероятно 19 ноября 1985 года, на саммите по ядерному разоружению в Женеве (Швейцария)

Впоследствии Горбачев так вспоминал об этой встрече и первом впечатлении политиков друг о друге: «Когда мы вышли к своим делегациям [после переговоров], у меня спросили: «Какое впечатление о Рейгане?» Я сказал: «Это такой консерватор, «динозавр». Потом Newsweek опубликовал, что Рейган сказал своим коллегам обо мне — «твердолобый большевик». Вот так закончилась наша первая беседа».

Впоследствии оба политика рассказывали о том, что между ними установились дружеские отношения, сохранявшиеся после ухода обоих с высоких должностей.

Фото: REUTERS/Dennis Paquin/File Photo

Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Белом доме, Вашингтон, 8 декабря 1987 года.

Фото: REUTERS/Dennis Paquin/File Photo

Бывший президент США Рональд Рейган везет бывшего президента СССР Михаила Горбачева на джипе на свое ранчо в горах Санта-Инез неподалеку от Санта-Барбары (Калифорния), 3 мая 1992 года.

Фото: REUTERS/File Photo

Бывшие лидеры США и СССР (слева в центре Рейган, справа — Горбачев) со своими женами (слева сидит Нэнси Рейган, справа — Раиса Горбачева) на ранчо Рейганов в горах Санта-Инез (Калифорния, США), 3 мая 1992 года.

«Какие бы причины им не двигали, у Горбачева хватило ума признать, что коммунизм не работает, [хватило] мужества бороться за перемены и, в конечном счете, мудрости, чтобы заложить основы демократии, личной свободы и свободного предпринимательства. Как я сказал у Бранденбургских ворот в 1987 году, Советский Союз стоял перед выбором: либо он пойдет на фундаментальные изменения, либо изживет себя», — говорил Рейган о Горбачеве в 1990 году.

В этой цитате он сделал отсылку к своей знаменитой речи, произнесенной на площади перед Бранденбургскими воротами в Берлине 12 июня 1987 года. «Если вы ищете процветания для Советского Союза и Восточной Европы, если вы ищете либерализации, приезжайте сюда к этим воротам, мистер Горбачев, откройте эти ворота. Мистер Горбачев, снесите эту стену!» — обратился тогда Рейган к руководителю СССР.

Фото: REUTERS/Blake Sell/File Photo

Джордж Буш — старший, 41-й президент США

Президент США Джордж Буш — старший (слева) и президент СССР Михаил Горбачев обмениваются рукопожатием на фоне американского и советского флагов после пресс-конференции в Москве, 31 июля 1991 года.

В американских архивах сохранились сведения о том, что во время Мальтийского саммита — встречи между Бушем и Горбачевым 2−3 декабря 1989 на Мальте, которая положила конец холодной войне — президент США упрекал Горбачева за давление СССР на Литву. Тогда Москва пыталась удержать Литву в составе Союза, и Буш в беседе с Горбачевым отмечал, что ему становится все труднее публично поддерживать курс советского лидера на «перестройку». Буш упоминал, что литовская оппозиция сравнивает его с британским премьером Невиллом Чемберленом, который пытался «умиротворить» Гитлера, «за поддержку вас [Горбачева], а не американских принципов демократии и свободы».

Буш также вспоминал, что после своей поездки в Восточную Европу в июле 1989 года оценил стремительность реформаторского движения в Польше и Венгрии, просивших о поддержке этого курса со стороны США. «Я понял, что откладывать встречу с Горбачевым становится опасно, — вспоминал позже Буш решении встретиться с руководителем СССР на Мальте. — Слишком много всего происходило на востоке [Европы] — я сам это видел».

В мае 1990 года Буш называл «шизофренической» идею Горбачева о том, чтобы объединенная Германия одновременно стала членом НАТО и Организации Варшавского договора (политика «двух якорей», которую отстаивала Москва).

Фото: REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании

Михаил Горбачев, на тот момент член Политбюро ЦК КПСС, с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер в имении Чекерс, загородной резиденции главы британского правительства, во время визита Горбачева в Британию, декабрь 1984 года.

Тот визит Горбачева в Великобританию был для него знаковым: Тэтчер стала первой из западных мировых лидеров, кто принял будущего генсека СССР (до смерти формального руководителя Союза Константина Черненко оставалось еще несколько месяцев).

Вскоре после переговоров с Горбачевым Тэтчер дала интервью британским СМИ, в котором дала ему первую знаменитую оценку: «Мне нравится господин Горбачев. С ним мы сможем вести дела. Мы оба верим в наши политические системы: он твердо верит в свою, а я — твердо верю в свою». Тогда же Тэтчер назвала приоритетом будущих контактов с Горбачевым и СССР политику разоружения, а также отметила его способность «вступать в широкую, обстоятельную дискуссию, не придерживаясь заготовленных тезисов».

Фото: REUTERS/Stringer/File Photo

Фидель Кастро, первый секретарь ЦК Компартии и президент ( глава Госсовета) Кубы

Фидель Кастро и Михаил Горбачев жестикулируют во время мероприятия в Гаване, во время визита советского лидера на Кубу, 3 апреля 1989 года

Позже Кастро вспоминал, что во время этой встречи на Кубе Горбачев «говорил с ним очень откровенно», и отмечал его «талант к переговорам». А в 1992 кубинский лидер, комментируя развал СССР, отмечал: «Я не могу сказать, что Горбачев играл сознательную роль в разрушении Советского Союза, потому что я не сомневаюсь, что целью Горбачева была борьба за идеальный социализм».

Фото: REUTERS/Gary Hershorn/Files (CUBA)/File Photo

Эрих Хонеккер, руководитель ( председатель Госсовета) ГДР

Генсек СССР Михаил Горбачев (слева) объятиями и поцелуем поздравляет руководителя ГДР Эриха Хонеккера с переизбранием на должность генсека ЦК Социалистической единой партии Германии (правящая партия ГДР), Восточный Берлин, 21 апреля 1986 года

Известно, что Хонеккер был одним из ярых противников затеянной Горбачевым перестройки и противился этому курсу. Руководитель ГДР считал, что Восточной Германии не нужны реформы, подобные тем, которые Горбачев проводил в Советском Союзе, поскольку они лишь ослабят жесткий контроль восточнонемецких коммунистов над страной. «Мы уже провели нашу перестройку; нам нечего реструктурировать», — заявил однажды Хонеккер Горбачеву. Отношения между ними становились с каждым годом все более напряженными.

Фото: REUTERS/Gaby Sommer/File Photo

Папа римский Иоанн Павел II ( Кароль Войтыла)

Папа Иоанн Павел II, предстоятель Римско-католической церкви, беседует с президентом СССР Михаилом Горбачевым во время аудиенции в Ватикане, 18 ноября 1990 года.

«С большим волнением и надеждами мы ждем принятия в вашей стране закона о свободе совести […], — заявил Иоанн Павел II Горбачеву при встрече. — Верующим человек становится по свободному выбору, заставить кого-то верить невозможно».

Фото: REUTERS/Luciano Mellace/File Photo

Ангела Меркель, канцлер Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель и бывший советский лидер Михаил Горбачев посещают фотовыставку, посвященную 80-летию Горбачева, в музее Кеннеди в Берлине, 24 февраля 2011 года.

Через 10 лет, поздравляя Горбачева с 90-летием в 2021 году, Меркель поблагодарила его «за личный вклад в мирное преодоление холодной войны, а также в окончательное воссоединение Германии». Она отметила его «неизменную личную инициативу, направленную на поддержание дружеских отношений между обеими нашими странами».

Фото: REUTERS/Thomas Peter/File Photo

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