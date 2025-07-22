Google заблокировал тысячи каналов с кремлевской и китайской пропагандой

Google удалил почти 11 тысяч аккаунтов за пропаганду Китая, России и других стран (Фото: REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Во втором квартале 2025 года компания Google заблокировала почти 11 тысяч YouTube-каналов и других аккаунтов, связанных с пропагандой со стороны России , Китая и ряда других стран. Об этом сообщает CNBC .

Отмечается, что большинство удаленных аккаунтов — более 7700 — имели связь с Китаем. Они распространяли контент на китайском и английском языках, в котором освещали деятельность главы КНР Си Цзиньпина в положительном свете и комментировали внешнюю политику США с пропагандистских позиций.

Еще более 2000 каналов были связаны с российскими информационными кампаниями. Согласно данным отчета, они транслировали месседжи в поддержку Кремля, а также критиковали Украину, НАТО и западные страны. Распространение контента велось на разных языках.

В частности, в мае компания удалила 20 YouTube-каналов, четыре рекламные учетные записи и один блог на платформе Blogger, которые имели связь с российским пропагандистским медиа RT. Это произошло после сообщений в СМИ о том, что RT оплачивало публикации популярным консервативным блогерам в США накануне президентских выборов 2024 года, добавляет CNBC.

YouTube начал блокировать ресурсы RT еще в марте 2022 года — сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

В отчете также упоминается об удалении кампаний влияния, связанных с Ираном, Азербайджаном, Турцией, Израилем, Румынией и Ганой. Эти кампании в основном были направлены против политических оппонентов или затрагивали темы международных конфликтов, в частности израильско-палестинского противостояния.

В первом квартале 2025 года Google удалил более 23 тысяч аккаунтов, связанных с подобными операциями влияния.