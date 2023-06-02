Голый мужчина залез на алтарь Собора Святого Петра «в знак протеста против войны в Украине» 2 июня, 18:46 Базилика Святого Петра, Ватикан (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Мужчина, который голым залез на главный алтарь в базилике Святого Петра в Ватикане, должен покинуть Италию. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, 34-летний мужчина — «гражданин России с польским паспортом, страдающий тяжелой формой депрессии и психическими расстройствами», который приехал в Италию с целью «сделать яркий жест» против полномасштабной войны России против Украины.



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Corriere della Sera пишет, что мужчина зашел в собор ближе к вечеру в четверг, 1 июня, когда там было немного посетителей. Он подошел к главному алтарю, разделся и залез наверх. На его спине фломастером было по-английски написано «Спасите детей Украины». Мужчину тут же задержали, передали итальянской полиции и предписали покинуть Италию.

Фото: Welcome to Favelas

По данным Офиса генпрокурора по состоянию на утро 1 июня, с начала полномасштабного вторжения России из-за российской агрессии в Украине погибли 484 ребенка. В результате российской атаки на Киев в ночь на 1 июня погибли 9-летняя девочка и ее мама.

Инфографика: NV