Отказали в диетическом питании: Лубинец рассказал о состоянии задержанного в Италии украинца, которого подозревают в подрыве Северного потока

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире Суспільного в субботу, 8 ноября.

Он рассказал, что встречался с женой Кузнецова в Киеве. Она рассказала, что предлагала ежедневно привозить и передавать мужу соответствующую пищу, которая ему необходима по рекомендациям врачей о диете, однако ей отказали. Также Лубинец говорит, что рядом с помещением, где удерживают Кузнецова, постоянно курят, что создает дополнительный вред его здоровью.

«Для меня это стало, скажу откровенно, большим удивлением, что в Италии — в стране, где мы четко понимаем, что права должны быть защищены, ему создали, на наш взгляд, такие условия, где человек не нашел иного выхода, кроме как объявить голодовку», — сказал омбудсмен.

С Кузнецовым встречались представители консульской службы посольства Украины в Италии, они получили всю информацию. Лубинец также ведет переговоры о визите к украинцу представителя Института защиты прав человека Италии. Украина требует срочного улучшения условий его заключения.

О голодовке Кузнецова в тюрьме в Италии стало известно 4 ноября. Адвокат Николо Канестрини сообщил, что украинец настаивает на надлежащем питании, здоровой среде, достойных условиях содержания и равном отношении с другими заключенными в отношении посещений семьи и доступа к информации.

Кузнецова задержали в Италии летом на основании европейского ордера на арест во время отдыха с женой и детьми. С тех пор его удерживают в тюрьме строгого режима на севере страны.

27 октября апелляционный суд Болоньи в Италии разрешил экстрадицию подозреваемого украинца в Германию.

По данным Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung, в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек, в том числе Сергей Кузнецов.