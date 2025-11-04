Требует уважения к основным правам. Украинец, которого обвиняют в подрыве Северных потоков, объявил голодовку в Италии

Утечка газа из Северного потока-2 в Балтийском море вблизи острова Борнхольм, Дания, 27 сентября 2022 года (Фото: Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Украинец Сергей Кузнецов , которого в Италии арестовали по подозрению в причастности к подрыву газопроводов Северный поток, объявил голодовку, требуя соблюдения его основных прав в месте содержания под стражей.

Об этом сообщил его адвокат Николо Канестрини в комментарии Суспільному.

Защитник рассказал, что проинформировал итальянские органы власти о голодовке своего подзащитного, которого удерживают в тюрьме строгого режима. Кузнецов находится там в рамках ожидания решения о его экстрадиции в Германию, где его подозревают в саботаже.

По словам адвоката, украинец настаивает на надлежащем питании, здоровой среде, достойных условиях содержания и равном отношении с другими заключенными относительно посещений семьи и доступа к информации.

Канестрини также отметил, что с момента ареста Кузнецова в Италии 22 августа 2025 года ему не обеспечивали диету, соответствующую его состоянию здоровья, из-за чего он ухудшился.

«Голодовка заключенного всегда является тревожным сигналом, не только для соответствующего лица. Никого не следует заставлять принимать крайние меры, чтобы добиться признания основных прав», — сказал адвокат.

Он обратился к администрации тюрьмы и Министерству юстиции Италии — Департаменту пенитенциарных дел с требованием срочно вмешаться и создать условия содержания, которые соответствовали бы конституционным и международным стандартам.

27 октября апелляционный суд Болоньи в Италии разрешил экстрадицию подозреваемого в причастности к подрыву Северных потоков украинца Сергея Кузнецова в Германию.

Кузнецова задержали летом на основании европейского ордера на арест во время отдыха с женой и детьми в Италии. С тех пор его удерживают в тюрьме строгого режима на севере страны.

27 августа Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

Инфографика: NV

Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек. В материале упомянули и о подозреваемом Сергее Кузнецове.

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает обвинения в причастности власти к подрыву газопровода.

17 октября польский суд отказал в экстрадиции в Германию еще одного украинца — Владимира Журавлева, которого в сентябре задержали в Польше по подозрению в диверсии.