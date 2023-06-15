Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа 15 июня, 21:44 Все больше стран признают Голодомор геноцидом украинского народа (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Правительство Хорватии в четверг, 15 июня, признало Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщает телерадиокомпания HRT, премьер-министр Андрей Пленкович на заседании правительства заявил, что они поддерживают инициативу, выдвинутую в хорватском парламенте.



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«С 2008 года наш парламент периодически занимается этой темой, но тень малодушия и политических оговорок не дает нам назвать этот ужас тем, чем он является. Мы не можем назвать Голодомор массовым преступлением против человечества, потому что это был геноцид», — заявил депутат от партии Хорватские суверенисты Марко Литре.

Как пишет HRT, Голодомор признали геноцидом более 20 стран.

В 2022 году исполнилось 90 лет с тех пор, как в 1932 году режим СССР организовал целенаправленные меры по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из крупнейших трагедий в украинской истории. Как в Украине, так и во многих других странах Голодомор 1932−1933 годов впоследствии был признан геноцидом украинцев со стороны сталинского режима.