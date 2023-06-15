Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа

15 июня, 21:44
Поделиться:
Все больше стран признают Голодомор геноцидом украинского народа (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Все больше стран признают Голодомор геноцидом украинского народа (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Правительство Хорватии в четверг, 15 июня, признало Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщает телерадиокомпания HRT, премьер-министр Андрей Пленкович на заседании правительства заявил, что они поддерживают инициативу, выдвинутую в хорватском парламенте.

Видео дня

Читайте также:
Патриоты против полезных идиотов. Как сторонники большевиков умалчивали правду о Голодоморе в Украине 1932−1933 годов

«С 2008 года наш парламент периодически занимается этой темой, но тень малодушия и политических оговорок не дает нам назвать этот ужас тем, чем он является. Мы не можем назвать Голодомор массовым преступлением против человечества, потому что это был геноцид», — заявил депутат от партии Хорватские суверенисты Марко Литре.

Как пишет HRT, Голодомор признали геноцидом более 20 стран.

Читайте также:

Сколько людей пострадало от Голодомора 1932−33 годов — рассказывает историк (Фото:Александр Винербергер/Diocesan Archive of Vienna) Рассказывает историк. Сколько людей на самом деле погибли от Голодомора

В 2022 году исполнилось 90 лет с тех пор, как в 1932 году режим СССР организовал целенаправленные меры по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из крупнейших трагедий в украинской истории. Как в Украине, так и во многих других странах Голодомор 1932−1933 годов впоследствии был признан геноцидом украинцев со стороны сталинского режима.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Хорватия Голодомор Геноцид Поддержка Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X