Девочка победила в конкурсе, и её работы будут показывать перед каждым сеансом новой части «Голодных игр» в Великобритании (Фото: Marie Brown)

13-летняя поклонница знаменитой франшизы «Голодные игры» встретилась с актерами новой части фильма после того, как ее рисунок победил в конкурсе. Теперь его будут показывать перед каждым киносеансом в Великобритании.

Об этом 19 ноября сообщила Би-би-си.

13-летняя Фрея Браун победила в конкурсе по созданию заставки, организованном Британским советом по классификации фильмов (BBFC) в преддверии выхода картины Голодные игры: Рассвет перед жатвой — шестой части кинофраншизы.

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Девочка из Кардиффа опередила более тысячи участников со всей Великобритании, а её рисунок станет официальной заставкой BBFC, на которой перед каждым киносеансом будут демонстрироваться возрастной рейтинг фильма и информация о его классификации.

Фрея учится в девятом классе, а её любимый предмет — изобразительное искусство. Масляными красками девушка начала рисовать всего три года назад.

Её мама Мари вспомнила, как Фрея узнала о конкурсе, листая ленту в социальных сетях.

Она вдруг заверещала и сказала: «Тут есть конкурс, в котором можно создать собственный рисунок». Она очень любит рисовать, поэтому сразу решила: «Я буду участвовать».

Она прочитала все книги и посмотрела все фильмы, поэтому возможность объединить любовь к «Голодным играм» с собственным творчеством казалась ей очень интересной.

Джозеф Зада, Маккенна Грейс и Уитни Пик, сыгравшие в новом фильме Хэмича, Мейси и Ленор Дав соответственно, объявили о победе Фреи в специально записанном видео.

«Я не могла в это поверить. Я знала, что многие другие люди тоже прислали свои работы, поэтому не ожидала, что выберут именно меня. Я очень благодарна, что так сложилось», — цитирует издание подростка.

В рамках приза Фрею также пригласили на показ фильма в Лондоне, где она встретилась с несколькими актёрами.

Когда девушка показала свой рисунок Эль Фаннинг, сыгравшей Эффи Тринкет, актриса воскликнула: «Боже мой, я подумала, что это фотография».

Мама девочки, работающая фотографом, рассказала, что её дочь всегда была творческой натурой и постоянно что-то создавала, наполняя их дом своими работами.

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По словам матери, Фрея работала над рисунком больше месяца. Чтобы закончить его вовремя, девушка посвятила работе все выходные и продолжала рисовать вплоть до последнего дня перед завершением приема заявок. Мари добавила, что очень гордится дочерью.

«Это не просто какой-то случайный рисунок, который будет где-то висеть. Его смогут увидеть она и её друзья, и это замечательно».