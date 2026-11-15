Последняя зима войны. Как во время Второй мировой жители крупных городов Нидерландов жили без света, хлеба и отопления
Дети ищут еду и доедают остатки во время «Голодной зимы» в оккупированных Нидерландах, 1944−1945 годы (Фото: Rudi Hornecker / NIOD)
Осенью 1944 года немецкие оккупанты отрезали от снабжения густонаселенную западную часть Нидерландов. В течение семи месяцев 4,5 миллиона голландцев жгли собственную мебель и деревянную мостовую, охотились на собак и ели луковицы тюльпанов, чтобы выжить.
В одной из богатейших стран Европы, оккупированной немецкими войсками, произошла катастрофа, которую назвали «Хонгервинтер» — «Голодная зима». С сентября 1944-го по май 1945 года на западе Нидерландов от голода и холода умерли более 22 тысяч человек.
17 сентября воздушно-десантные войска союзников начали операцию «Маркет-Гарден», пытаясь захватить мосты через реки у Арнема. В тот же день правительство Нидерландов из Лондона по радио призвало железнодорожников к всеобщей забастовке, и 30 тысяч работников немедленно покинули станции.
Десант потерпел поражение, фронт замер вдоль рек, а запад страны оказался в ловушке. Представитель оккупационных властей рейхскомиссар Артур Зейсс-Инкварт предъявил ультиматум чиновникам ведомства сельского хозяйства и продовольствия: либо железнодорожники вернутся на работу, либо западные провинции постигнет голод.
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Чиновники отказались. Тогда нацист ввел эмбарго на перевозку продовольствия и угля из аграрных северо-восточных провинций на запад. Оккупанты не пропускали грузовики через дамбу Афслёйтдейк и мосты на реке Эйссел, а баржи задерживали в портах озера Эйсселмер. Нацисты блокировали суда в течение шести недель. В конце декабря морозы сковали льдом каналы и Эйсселмер. За восемь зимних недель на запад переправили лишь 41 тысячу тонн продовольствия вместо необходимых 160 тысяч тонн.