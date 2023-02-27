Умер бывший политтехнолог Кремля. Как вошел в историю путинизма Глеб Павловский, соавтор карты о «трех сортах» Украины 27 февраля, 16:17 Сюжет В статусе консультанта Кремля Глеб Павловский «пережил» восемь руководителей администрации президента РФ (Фото:Глеб Павловский via Facebook)

27 февраля в России умер Глеб Павловский — политтехнолог, разработавший для Кремля и Владимира Путина самые грязные манипулятивные технологии и попытавшийся применить их в Украине.

Павловский умер на 72-м году жизни «после тяжелой болезни» в одном из хосписов Москвы.



NV напоминает, как руками Павловского Россия пыталась оказать влияние на ход событий в Украине.

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Диссидент или осведомитель КГБ?

Глеб Павловский родом из Украины: он родился в Одессе весной 1951 года и учился на историческом факультете Одесского государственного университета (сейчас Одесский университет им. Мечникова) в 1968—1973 годах. В Москву перебрался с середины 1970-х.



Фото во время одного из арестов в СССР / Фото: Глеб Павловский / Facebook

В последующие десятилетия до развала СССР Павловский успел прослыть и диссидентом, и информатором КГБ. С одной стороны, еще в конце 60-х он был исключен из комсомола «за анархизм и левоэкстремистский уклон», а в конце 70-х был одним из соредакторов выходившего в самиздате московского журнала Поиски. С другой стороны, биография Павловского в этот период изобилует эпизодами сотрудничества с советскими силовыми структурами и дачи показаний на других диссидентов.

Так, в 1974 году, еще в родном городе, он «сдал» КГБ Вячеслава Игрунова — будущего сооснователя партии Яблоко, который собрал в Одессе библиотеку неподцензурной литературы, включая запрещенные книги советских и эмигрантских писателей, а также самиздат. Павловский получил от Игрунова редкий экземпляр книги Архипелаг ГУЛАГ, однако когда позже ходившую по рукам книгу выявили чекисты, Павловский не стал скрывать ее настоящего хозяина и таким образом избежал задержания.

Позже Павловский заявлял, что диссидентство его разочаровало, презрительно указывая на его «безвкусицу» — так он впоследствии «оправдывал» свои доносы и показания на других советских диссидентов и фактическую сделку со следователями, охотившимися на «антисоветчиков». Значительную часть этих данных он раскрыл после ареста по делу о выходе нелегального журнала Поиски, и в итоге был осужден на три года ссылки в Коми АССР вместо заключения в колонии.

«Творец» информационных столпов режима Путина

После развала СССР Глеб Павловский одним из первых занял информационно-политтехнологическую нишу. В начале 90-х был заместителем главы правления издательского дома Коммерсантъ, затем работал еще в нескольких СМИ, а в середине 90-х создал собственную организацию Фонд эффективной политики (ФЭП). Структура Павловского занималась политтехнологическими кампаниями, именно ФЭП разрабатывал первую президентскую кампанию Владимира Путина накануне выборов весной 2020 года и после ухода Бориса Ельцина. Именно поэтому Павловского стали называть «идеологом Путина» и одним из тех, кто сформировал современную российскую власть. Около десятилетия при Путине Павловский выступал как консультант Администрации президента, а в 2008 году был награжден орденом За заслуги перед Отечеством.

Уже к завершению президентства Ельцина и накануне прихода Путина Павловский был убежден, что его технологии могут привести к победе любого кандидата. «Мне было все равно, понимаете? У меня есть машина, которая выберет кого угодно. Назовите покойника — мы сделаем конструкцию, встроим его, и его тоже выберут», — рассказывал он в 2018 году Медузе. Тогда издание напоминало, что именно Глеб Павловский одним из первых в РФ стал использовать потенциал интернета для информационных манипуляций, а после прихода Путина к власти «во многом именно Павловский по заказу Бориса Березовского сформировал в этот период у Кремля уверенность в том, что НТВ и другие СМИ, принадлежавшие Владимиру Гусинскому, — это «враги, которые хотят погубить политическую карьеру Владимира Путина». На этом фоне в России началась зачистка инфополя, а с подачи Павловского вошли в практику знаменитые «темники» — жесткие предписания для зависимых от власти каналов, фактически скрытая цензура.

Опора Медведчука и Януковича в Украине

Позже всю палитру манипулятивных технологий Павловского пришлось испытать Украине, хотя здесь далеко не все его «наработки» дали нужный эффект.

В 2002 году Фонд эффективной политики Павловского и его партнера Марата Гельмана продвигал на парламентских выборах в Украине партию Виктора Медведчука — СДПУ (о). Однако после убийства Георгия Гонгадзе и обширных протестов против тогдашнего президента Леонида Кучмы те выборы отразили настоящую популярность украинской оппозиции: блок Виктора Ющенко Наша Украины победил с 23,57%, тогда как СДПУ (о), вопреки всем стараниям политтехнологов Кремля, едва одолела проходной барьер и финишировала шестой (6,9%). Тогда провал первой «украинской» кампании в 2002 году «расстроил основного заказчика», то есть Администрацию Путина, рассказывал Медузе бывший сотрудник ФЭП Игорь Давыдов, и влияние Павловского резко сократилось.

Глеб Павловский в 2012 году / Фото: Bogomolov.PL / Wikimedia

Шанс «реабилитироваться» в глазах Кремля Глеб Павловский получил уже в 2004 году, когда сопровождал президентскую кампания Виктора Януковича — как пророссийского кандидата, которого Москва ожидала увидеть в роли президента Украины после Леонида Кучмы.

Та кампания стала одной из самых грязных в истории Украины. В соответствии с «темниками», исходившими из Администрации Кучмы во главе с Виктором Медведчуком и согласно разработкам Павловского, Виктор Ющенко практически потерял доступ к телеэфиру и большинству понконтрольных властям СМИ. Биографию оппозиционера всячески искажали, спекулируя эмигрантским происхождением его жены и «стращая» электорат угрозами для русскоязычных украинцев, которые якобы исходили от Ющенко.

Используя предвыборную символику Виктора Ющенко, потенциал админресурса и идеи Глеба Павловского, в президентской кампании Януковича массированно использовали кремлевский нарратив о «разделении» Украины по территориальному и языковому принципам. Символом московских технологий того периода стала карта «трех сортов Украины», которая лживо обвиняла Ющенко в якобы большей приверженности избирателям на западе Украины и видении юго-восточных областей страны как «третьесортных». Именно в этих регионах Россия прежде всего попыталась разжечь «русскую весну» во время вторжения в 2014 году, спустя 10 лет после появления этой карты:

Агитационные листовки против Виктора Ющенко в 2004 году, в которых использована технология искусственного раскола страны, в том числе по языковому признаку / Инфографика: Чесно

Кроме того, в агитках в поддержку Януковича сторонники Ющенко «ассоциировались с агрессией и насилием, тогда как сам Янукович был показан спасателем и защитником жителей юга и востока Украины», напоминает движение Чесно.

Однако тогда победа Оранжевой революции вновь сломала плана Кремля, Глеб Павловский в 2004—2008 годах сконцентрировался на внутрироссийском «путинобесии», как он сам признавал впоследствии. На «обновленном» НТВ он вел пропагандистскую передачу Реальная политика, которая укрепила подобострастный культ Путина в России. Однако впоследствии, когда Путин формально уступил президентское кресло Дмитрию Медведеву на несколько лет, Павловский потерял роль ключевого игрока в Кремле. Политтехнолог полагал, что Медведев может пойти на второй срок и поддерживал эту идею, но ошибся в ставках: Путин изначально видел лишь вариант короткой «рокировки», а Павловский его доверие с той поры утратил.

В 2011 года Администрация президента РФ переста работать с Фондом эффективной политики, а Павловский потерял роль советника руководителя АП.

Впоследствии он пытался критиковать абсолютное самодержавие Путина, заявляя, что «у него в голове враги». После полномасштабного вторжения РФ в Украине в феврале 2022 года Павловский признавал, что Россия не способна ее выиграть, но при этом остался верен высокомерному тону в отношени и Украины. Так, подчеркивая бессмысленность войны, он заявлял, что «нам совершенно не нужны добавочные территории, которые надо поддерживать в полицейском режиме, с одной стороны, и кормить — с другой».