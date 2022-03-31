Недооценил вероятность вторжения РФ в Украину: главу разведки Франции увольняют — AFP

31 марта, 05:28
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Эрик Видо (Фото:BFMTV/Ministère des Armées)

Эрик Видо (Фото:BFMTV/Ministère des Armées)

Руководителя Главного управления военной разведки Франции генерала Эрика Видо увольняют, так как он недооценил вероятность вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP.

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Его работу на посту главы французской разведки сочли несоответствующей требованиям в контексте войны России против Украины, рассказали агентству источники.

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По словам военного источника AFP, слухи об отставке Видо ходили последние несколько дней. Сообщалось, что его переведут на другую должность.

Видо возглавляет разведку Франции с лета прошлом года.

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Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард в начале марта признал в комментарии Le Monde, что оценки французской стороны по поводу вторжения РФ в Украину отличались от данных разведок других стран Запада.

«Американцы говорили, что россияне собираются напасть, и они были правы. Наши службы скорее думали, что завоевание Украины будет иметь чудовищную цену и что у россиян есть другие варианты свергнуть президента Владимира Зеленского», — сказал Буркхард.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Россия Франция Разведка Война России против Украины

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