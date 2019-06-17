Главный пропагандист РФ Киселев отказался выплатить деньги за строительство виллы в оккупированном Крыму. На него подали в суд Сегодня, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео вДудь / YouTube Инженер готовит два иска против Киселева Скриншот видео вДудь / YouTube

Главный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев отказался возмещать долг инженеру по решению суда за строительство виллы в Коктебеле.

Об этом инженер Владимир Мазурин рассказал Новой газете.



«Сам Киселев платить долг отказывается. У нас нет другого способа получить ту сумму, которую нам присудили. Мы подали заявление судебным приставам и в надзорный орган. Киселев же так и говорил, что решение суда не обязательно для исполнения. Теперь мы просим поддержку у прокуратуры, чтобы они проследили исполнение решения суда», — сообщил Мазурин.

Он добавил, что сейчас готовится еще один иск о защите чести и достоинства. Мазурин считает, что Киселев должен ответить за те обвинения, которые он говорил в эфире России-1 и называл инженера мошенником.

«За то обилие грязи, что говорилось обо мне, Киселев должен ответить. Это была наглая подтасовка фактов. При этом это было сделано с особым цинизмом», — заявил Мазурин.

Ранее пропагандист отозвался о своей вилле в Коктебеле в оккупированном Крыму оценочной стоимостью около 200 миллионов российских рублей, как: «То, из чего строят бензоколонки и картофельные склады».