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Главный пропагандист РФ Киселев отказался выплатить деньги за строительство виллы в оккупированном Крыму. На него подали в суд

Сегодня, 16:26
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Главный пропагандист РФ Киселев отказался выплатить деньги за строительство виллы в оккупированном Крыму. На него подали в суд - фото

Скриншот видео вДудь / YouTube

Инженер готовит два иска против Киселева

Главный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев отказался возмещать долг инженеру по решению суда за строительство виллы в Коктебеле.

Об этом инженер Владимир Мазурин рассказал Новой газете.

«Сам Киселев платить долг отказывается. У нас нет другого способа получить ту сумму, которую нам присудили. Мы подали заявление судебным приставам и в надзорный орган. Киселев же так и говорил, что решение суда не обязательно для исполнения. Теперь мы просим поддержку у прокуратуры, чтобы они проследили исполнение решения суда», — сообщил Мазурин.

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Он добавил, что сейчас готовится еще один иск о защите чести и достоинства. Мазурин считает, что Киселев должен ответить за те обвинения, которые он говорил в эфире России-1 и называл инженера мошенником.

«За то обилие грязи, что говорилось обо мне, Киселев должен ответить. Это была наглая подтасовка фактов. При этом это было сделано с особым цинизмом», — заявил Мазурин.

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Ранее пропагандист отозвался о своей вилле в Коктебеле в оккупированном Крыму оценочной стоимостью около 200 миллионов российских рублей, как: «То, из чего строят бензоколонки и картофельные склады».

Теги:   Коктебель Дмитрий Киселев Пропагандист Российская пропаганда

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