Главного представителя террористов " ДНР" во Франции задержали за сутенерство - росСМИ Сегодня, 10:41 1366 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео News-Front/YouTube В 2017 году Файяр незаконно посещал оккупированные РФ районы Донбасса Скриншот с видео News-Front/YouTube

Французские правоохранители задержали в Марселе Юбера Файяра, который был главой так называемого "представительства" пророссийской террористической организации "ДНР", передают РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно имеющимся данным, его уличили в сутенерстве.

"В настоящее время он находится под стражей в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс", - рассказал источник.

По данным Службы безопасности Украины, летом 2017 года Файяра незаконно посещал оккупированные российскими гибридными войсками районы Донецкой области, где встречался с террористами "ДНР".

Ранее сообщалось, что СБУ обнародовала имена французов, участвовавших в открытии "представительства ДНР" в Марселе.