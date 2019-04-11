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Главного представителя террористов " ДНР" во Франции задержали за сутенерство - росСМИ

Сегодня, 10:41
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Главного представителя террористов " ДНР" во Франции задержали за сутенерство - росСМИ - фото

Скриншот с видео News-Front/YouTube

В 2017 году Файяр незаконно посещал оккупированные РФ районы Донбасса

Французские правоохранители задержали в Марселе Юбера Файяра, который был главой так называемого "представительства" пророссийской террористической организации "ДНР", передают РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно имеющимся данным, его уличили в сутенерстве.

"В настоящее время он находится под стражей в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс", - рассказал источник.

По данным Службы безопасности Украины, летом 2017 года Файяра незаконно посещал оккупированные российскими гибридными войсками районы Донецкой области, где встречался с террористами "ДНР".

Ранее сообщалось, что СБУ обнародовала имена французов, участвовавших в открытии "представительства ДНР" в Марселе.

Теги:   Франция ДНР

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