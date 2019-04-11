Главного представителя террористов " ДНР" во Франции задержали за сутенерство - росСМИ
Французские
правоохранители задержали в Марселе Юбера Файяра, который был главой так
называемого "представительства" пророссийской террористической
организации "ДНР", передают РИА Новости со ссылкой на осведомленный
источник.
Согласно
имеющимся данным, его уличили в сутенерстве.
"В настоящее
время он находится под стражей в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс",
- рассказал источник.
По данным Службы
безопасности Украины, летом 2017 года Файяра незаконно посещал оккупированные
российскими гибридными войсками районы Донецкой области, где встречался с
террористами "ДНР".
Ранее сообщалось,
что СБУ обнародовала имена французов, участвовавших в открытии
"представительства ДНР" в Марселе.