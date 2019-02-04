Главное за выходные: интронизация Епифания, ракетный договор без участия России и документы Порошенко в ЦИК Сегодня, 09:11 181 Цей матеріал також доступний українською Коллаж Коллаж

НВ собрало самые важные новости за выходные, 2-3 февраля.

В Киеве прошла церемония интронизации митрополита Епифания

В Софии Киевской прошла интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания Читать дальше →





Выборы 2019: Порошенко подал документы в ЦИК

Президент Петр Порошенко подал документы в ЦИК для участия в выборах главы государства 31 марта Читать дальше →





Россия приостанавливает участие в ракетном договоре и начинает создание нового оружия

Президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Читать дальше →





В Минобороны сообщили о 12 российских Искандерах неподалеку от границы с Украиной

В Минобороны рассказали, что в 250 км от границы с Украиной, в Краснодаре, РФ разместила 12 пусковых установок Искандер, способных нести ядерный боезаряд Читать дальше →





Яценюк не будет баллотироваться в президенты

Лидер Народного фронта Арсений Яценюк на съезде партии сообщил, что не будет баллотироваться на президентских выборах 2019 года Читать дальше →





Масштабное ДТП в центре Киева: водителя Audi арестовали без права внесения залога

Подозреваемого в совершении ДТП в центре Киева на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского водителя Audi арестовали на два месяца без права внесения залога Читать дальше →





На Кубе упал метеорит

На западе Кубы в провинции Пинар-дель-Рио произошло несколько мощных взрывов, причиной которых стало падение метеорита Читать дальше →





Мадуро предложил провести досрочные выборы парламента Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместо объявления президентских перевыборов, чего требуют европейские страны, предложил провести досрочные выборы парламента, который возглавляет оппозиционный лидер Хуан Гуайдо Читать дальше →





Американским ученым запретят заниматься проектами с поддержкой России – WSJ

Минэнерго США намерено запретить ученым и другим сотрудникам принимать участие в программах по поиску кадров, финансируемых РФ, Китаем, Ираном и КНДР Читать дальше →





Супербоул-2019: Нью Ингленд Пэтриотс выиграл главный трофей в Национальной футбольной лиге

В Атланте на Mercedes-Benz Stadium состоялся один из самых значимых событий в американском спорте - Супербоул-2019, финальный поединок чемпионата США по американскому футболу Читать дальше →





Умер рэпер Децл

Умер российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл Читать дальше →