Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после «пьяного» ДТП 25 июля, 06:22 Кири Аллан подала в отставку (Фото:.instagram.com/kiri_allan_mp)

Министр юстиции Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку после того, как совершила ДТП в нетрезвом состоянии в столице, Веллингтоне. Накануне она брала отпуск из-за «личных трудностей».

Об этом сообщает BBC.



39-летнюю главу минюста страны в неосторожном управлении автомобилем и оказании сопротивления при задержании. Аллан стала уже четвертым министром из кабинета премьер-министра Криса Гипкинса, покинувшего пост с марта этого года и в преддверии выборов, которые состоятся в октябре.

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Информации о пострадавших в результате аварии, которая произошла с участием Аллан в столице Веллингтоне в воскресенье вечером, нет.

После задержания главу минюста четыре часа продержали в отделении полиции, а затем отпустили. Она должна предстать перед судом позже.

Аллан, которая, по словам Гипкинса, страдает от «чрезвычайного эмоционального стресса», пока что останется членом парламента.

Госпожа Аллан, которая также была министром регионального развития, охраны природы и управления чрезвычайными ситуациями, недавно взяла отпуск из-за «личных трудностей», вернувшись к работе только в прошлый понедельник.

В прошлом месяце она подтвердила, что развелась со своим партнером, и ее также обвиняют в плохих рабочих отношениях с сотрудниками.

В заявлении в понедельник госпожа Аллан сказала, что она вернулась в парламент, веря, что сможет сочетать личные вызовы со своей работой.

«Мои вчерашние действия показывают, что я была не в порядке», — сказала она, добавив, что подумает о своем будущем в политике.