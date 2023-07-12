Могло повлиять на решение начать бунт. Стало известно, какое тяжелое заболевание перенес Пригожин — СМИ 12 июля, 09:56 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, который в конце июня устроил вооруженный мятеж в РФ, перенес онкологическое заболевание. Об этом сообщает Проект со ссылкой на двух сотрудников Пригожина.

По их словам, речь идет о раке абдоминальной области.

Один из собеседников издания заявил, что Пригожин проходил «серьезную терапию» и долго лечился от заболевания, сейчас «процесс образования опухоли вроде бы остановлен».

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Сотрудники Пригожина не исключают, что заболевание могло повлиять на его решение начать бунт.

«Это человек с вырезанным желудком и кишками!», — говорит один из них.

Сообщается, что из-за этой болезни главарь ЧВК Вагнер ведет здоровый образ жизни и придерживается строгой диеты, а у него в его загородном доме был обнаружен тщательно экипированный медицинский кабинет.

Один из сотрудников Пригожина заявил, что он лишь однажды видел, как тот «позволил себе выпить стакан лимонада».

На одной из фотографий, выложенных прокремлевскими СМИ в ходе обысков по месту жительства Пригожина, была видна комната с реанимационной кроватью, аппаратом для искусственной вентиляции легких и кислородным концентратором.

Проект сообщает, что Пригожин лечился в элитной клинике Согаз и был одним из ее первых клиентов со статусом «супер VIP» под вымышленным именем Дмитрий Гейлер.

Во время обысков был найден паспорт на имя этого человека, но с фотографией Пригожина.

Бунт Евгения Пригожина — что известно

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

27 июня диктатор Александр Лукашенко заявил, что Пригожин уже находится в Беларуси. Мониторинговый проект Беларускі Гаюн дважды сообщал о приземлении борта Пригожина под Минском.

6 июля Лукашенко заявил, что Пригожин якобы в Санкт-Петербурге, а вагнеровцев на территории Беларуси, по его словам, пока нет.