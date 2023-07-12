Могло повлиять на решение начать бунт. Стало известно, какое тяжелое заболевание перенес Пригожин — СМИ

12 июля, 09:56
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Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, который в конце июня устроил вооруженный мятеж в РФ, перенес онкологическое заболевание. Об этом сообщает Проект со ссылкой на двух сотрудников Пригожина.

По их словам, речь идет о раке абдоминальной области.

Один из собеседников издания заявил, что Пригожин проходил «серьезную терапию» и долго лечился от заболевания, сейчас «процесс образования опухоли вроде бы остановлен».

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Сотрудники Пригожина не исключают, что заболевание могло повлиять на его решение начать бунт.

«Это человек с вырезанным желудком и кишками!», — говорит один из них.

Сообщается, что из-за этой болезни главарь ЧВК Вагнер ведет здоровый образ жизни и придерживается строгой диеты, а у него в его загородном доме был обнаружен тщательно экипированный медицинский кабинет.

Один из сотрудников Пригожина заявил, что он лишь однажды видел, как тот «позволил себе выпить стакан лимонада».

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На одной из фотографий, выложенных прокремлевскими СМИ в ходе обысков по месту жительства Пригожина, была видна комната с реанимационной кроватью, аппаратом для искусственной вентиляции легких и кислородным концентратором.

Проект сообщает, что Пригожин лечился в элитной клинике Согаз и был одним из ее первых клиентов со статусом «супер VIP» под вымышленным именем Дмитрий Гейлер.

Во время обысков был найден паспорт на имя этого человека, но с фотографией Пригожина.

Бунт Евгения Пригожина — что известно

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

27 июня диктатор Александр Лукашенко заявил, что Пригожин уже находится в Беларуси. Мониторинговый проект Беларускі Гаюн дважды сообщал о приземлении борта Пригожина под Минском.

6 июля Лукашенко заявил, что Пригожин якобы в Санкт-Петербурге, а вагнеровцев на территории Беларуси, по его словам, пока нет.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Онкология Бунт Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

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