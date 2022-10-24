СК РФ сделал вид, будто озаботился высказываниями Красовского, призвавшего убивать украинских детей 24 октября, 15:19 Ранее Антон Красовский неоднократно призывал к геноциду украинцев (Фото:Скриншот видео RT)

После скандала, вызванного призывами директора вещания пропагандистского ресурса RT на русском языке Антона Красовского убивать украинских детей, следственный комитета РФ был вынужден сделать вид, будто озаботился его провокационными высказываниями.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Telegram-канале СК в понедельник, 24 октября.

Как сообщается, с просьбой проверить скандальное видео к главе ведомства Александру Бастрыкину обратился «один из пользователей».

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При этом призывы Красовского «топить» и «сжигать» украинских детей в следкоме РФ назвали всего лишь «резких заявлениями».

В то же время ранее он уже неоднократно позволял себе подобные высказывания. В частности, Красовский открыто призывал к геноциду украинского народа, однако тогда российские власти человеконенавистнические взгляды кремлевского пропагандиста ничуть не смущали.

В свою очередь СБУ начала уголовное производство, объявив ему о подозрении по ч.2 ст. 442 Уголовного кодекса (до пяти лет лишения свободы).

Очевидно, что российским властям пришлось отреагировать на очередную провокацию Красовского из-за мировой общественности, возмутившейся призывами к убийству детей.

После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что канал его уже уволил, назвав высказывания своего коллеги «дикими и омерзительными».