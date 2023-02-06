Позывной Гундяев. Патриарх Кирилл в Женеве шпионил в пользу КГБ во время своего представительства при Всемирном совете церквей — СМИ

6 февраля, 04:06
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Глава РПЦ Кирилл (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Глава РПЦ Кирилл (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в 1970 году шпионил в Женеве в пользу КГБ при Всемирном совете церквей.

Об этом сообщает Sonntags Zeitung.

Издание сообщает, что получило данные о Кирилле в рассекреченных архивах о деятельности главы РПЦ, где он работал под прикрытием.

Патриарх влиял на Всемирный совет церквей в интересах СССР.

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В РПЦ такие факты о прошлому Кирилла комментировать не стали, а посольство РФ в Швейцарии назвало статью "примером русофобии".

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   РПЦ Патриарх Кирилл Швейцария КГБ

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