Глава РПЦ Кирилл не знал, что ему хотели присвоить профессора РАН Сегодня, 11:56 287 Цей матеріал також доступний українською EPA В итоге РАН передумала EPA

Российская академия наук не сообщала патриарху Русской православной церкви Кириллу о намерении присвоить ему почетное звание "профессора".

Об этом сообщает РБК.

"Не исключаю, что патриарха и Валентину Матвиенко [спикера российского Совфеда] действительно не успели предупредить, потому что я сам узнал, что им собираются дать эти звания, из СМИ", - сообщил РБК вице-президент РАН Юрий Балега.

Напомним, 18 января патриарх Кирилл Гундяев почти получил звание почетного профессора Российской академии наук. Правда, соответствующее объявление провисело на сайте РАН всего пару часов, после чего его оттуда быстро убрали.