Следующий пакет санкций ЕС против России должен быть принят в течение двух месяцев — Моравецкий 25 марта, 18:40 Матеуш Моравецкий (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что 11-й пакет санкций ЕС против РФ должен быть принят в течение двух месяцев, несмотря на «усталость некоторых стран».

Об этом сообщает RMF.



«Польша действует двояко: с одной стороны мы немедленно указываем Еврокомиссии на дыры, пробелы, которые Россия использует, а с другой — мы среди тех стран, которые режиссируют очередные пакеты санкций», — заявил Моравецкий.



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Он отметил, что в Евросоюзе сейчас меньше мотивированы относительно введения новых ограничений против страны-агрессора.

«Поэтому задача Польши — убедить европейских партнеров: то, что происходит в Украине, абсолютно недопустимо, что мы живем в ключевой исторический момент и должны соответствующим образом реагировать», — заявил премьер-министр.

Важным Моравецкий также назвал введение санкций против 150 российских пропагандистов и лиц, причастных к депортации украинских детей.

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25 февраля Евросоюз принял десятый пакет санкций против России к годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину. Новый санкционный пакет предусматривает внесение 121 физического и юридического лица в черные списки ЕС. Санкции коснулись в том числе ответственных за депортацию не менее 6 тысяч украинских детей.

