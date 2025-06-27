«Ты была худшей». Гегсет резко высказался об экс-коллеге и журналистке Fox News из-за ее слов об ударе по Ирану

Министр обороны США Пит Гегсет раскритиковал журналистку Fox News Дженнифер Гриффин, которая во время брифинга поставила под сомнение эффективность американских авиаударов по ядерным объектам в Иране.

Гегсет, который в прошлом сам работал ведущим на этом телеканале, обвинил Гриффин в намеренном искажении слов президента Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Во время пресс-конференции Гриффин спросила, есть ли доказательства того, что на объекте, который атаковали американские бомбардировщики, действительно хранился высокообогащенный уран. Она также обратила внимание на спутниковые снимки, на которых было видно перемещение десятков грузовиков накануне удара, что могло свидетельствовать об эвакуации материалов.

Реклама

«Конечно, мы следим за каждым аспектом. Но, Дженнифер, ты была почти худшей, той, кто наиболее намеренно искажает то, что говорит президент», — ответил Хегсет.

Гриффин не согласилась с этой оценкой, ее поддержал аналитик Fox News Брит Хьюм, который назвал выпады министра «необоснованным нападением»: «Ее профессионализм, знания и опыт не имеют себе равных».

До своего назначения на должность главы Пентагона Пит Хэгсет вел утреннее шоу на телеканале Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал уволить журналистов американских СМИ, которые, по его словам, распространяют «фейки» о военной операции против иранских ядерных объектов.

«Журналисты фейковых новостей CNN и New York Times должны быть немедленно уволены! Плохие люди со злыми намерениями!» — утверждал Трамп.

Он продолжил критиковать журналистов в ряде других сообщений на своей платформе Truth Social.

Издания CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.

CNN со ссылкой на американскую разведку отмечает, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Однако ранее президент США неоднократно заявлял, что ядерная программа была уничтожена.

Удары США по ядерным объектам Ирана

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Инфографика: NV

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».