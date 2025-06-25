Глава Пентагона признал, что НАТО активизировалось

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что заявил за ужином своим коллегам по НАТО, что он признает, что другие члены альянса «действительно активизировались», согласившись на целевой показатель оборонных расходов в размере 5% от ВВП .

Об этом сообщает The Guardian.

Министр обороны Великобритании Джон Гили рассказал, что Гегсет должен был выступать первым, но «отложил свою речь по сценарию», чтобы обдумать и подвести итоги дискуссии в конце.

«По сути, он сказал, что я признаю, что НАТО, вы, страны, активизировались, и этот 5% показатель, который мы собираемся согласовать завтра, является действительно историческим», — сказал Гили на брифинге для журналистов.

Как пишет издание, союзники по НАТО положительно воспримут такой комментарий, особенно после того, как в феврале Гегсет заявил, что США больше «не сосредоточены» на европейской безопасности.

В ответ Гили сказал, что «все министры обороны стран НАТО, в том числе и я», признают, что Великобритания и другие члены Альянса «должны сделать все возможное сейчас, а не только через 10 лет» для того, чтобы обязательства по расходам превратились в реальные действия.

Ранее издание Bloomberg писало, что союзники по НАТО начали работать над соглашением о значительном увеличении оборонных расходов таким образом, чтобы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа тратить на военные нужды 5% от ВВП.

Дипломаты, с которыми пообщалось агентство, заявили, что участники переговоров в военном альянсе достигают прогресса на пути к достижению 5% ВВП на оборонные и связанные с обороной расходы к 2032 году накануне саммита НАТО в Гааге.