Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил о желании стать премьером Сегодня, 17:58 107 Цей матеріал також доступний українською Sajid Javid/Facebook Саджид Джавид Sajid Javid/Facebook

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил о намерении побороться за пост главы Консервативной партии и кресло премьер-министра.

Об этом Джавид объявил в своем видеообращении.

«Я готов стать следующим лидером консерваторов и премьер-министром нашей великой страны… Нужно восстановить доверие, добиться единства и создать новые возможности для нашей страны. Нам нужно завершить Brexit», — отметил он.

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей скорой отставке — 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.

О своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили семь британских политиков.



Позже о своем желании стать премьер-министром Великобритании заявил министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.

