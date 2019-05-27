Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил о желании стать премьером
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил о намерении побороться за пост главы Консервативной партии и кресло премьер-министра.
Об этом Джавид объявил в своем видеообращении.
«Я готов стать следующим лидером консерваторов и премьер-министром нашей великой страны… Нужно восстановить доверие, добиться единства и создать новые возможности для нашей страны. Нам нужно завершить Brexit», — отметил он.
24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей скорой отставке — 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.
О своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили семь британских политиков.
Позже о своем желании стать премьер-министром Великобритании заявил министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.