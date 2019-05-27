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Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил о желании стать премьером

Сегодня, 17:58
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Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил о желании стать премьером - фото

Sajid Javid/Facebook

Саджид Джавид

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил о намерении побороться за пост главы Консервативной партии и кресло премьер-министра.

Об этом Джавид объявил в своем видеообращении.

«Я готов стать следующим лидером консерваторов и премьер-министром нашей великой страны… Нужно восстановить доверие, добиться единства и создать новые возможности для нашей страны. Нам нужно завершить Brexit», — отметил он.

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей скорой отставке — 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.

О своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили семь британских политиков.

Позже о своем желании стать премьер-министром Великобритании заявил министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.

Теги:   Brexit Великобритания Саджид Джавид

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