Аркадий Бабченко
Развалить страну. Что сможет любой клоун-популист
Виктор Пинзеник
Средств не хватает
Сергей Фурса
Соло Центробанков от США до Украины
Павел Казарин
Зеленский и его медовый месяц с избирателями
Спецтема: Выборы президента Украины

Глава МВД Латвии призвал пророссийского мэра Риги уйти в отставку

Сегодня, 13:27
214
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Нила Ушакова призвали уйти в отставку

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс призвал мэра Риги Нила Ушакова взять на себя ответственность за коррупционные схемы вокруг предприятия Rīgas satiksme и уйти в отставку.

В интервью программе 900 секунд на телеканале LNT Гиргенс рассказал, что "все эти годы были непрерывным субсидированием Rīgas satiksme из бюджета самоуправления и никогда не было ясно, куда идут вложенные деньги", сообщает Delfi.lv .

На вопрос об отстранении Ушакова Гиргенс ответил, что в Латвии как в правовом государстве виновным может признать только суд. Однако с этической точки зрения Ушаков должен взять на себя ответственность и уйти в отставку.

"К сожалению, с соблюдением политической этики в Латвии все не очень", - добавил министр внутренних дел.

Ранее на рабочем месте и в доме Ушакова Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски, предположительно связанные с коррупционным скандалом в муниципальном предприятии Rīgas Satiksme.

В 2016 году в Чехии были закуплены трамваи на 63 млн евро, в 2013 году предприятие приобрело польские троллейбусы и автобусы - по 132 и 76 млн евро. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией выявило, что тендер на закупки выигран нечестно.

Нил Ушаков - латвийский политик, возглавляющий партию Согласие, которая популярна среди русскоязычных жителей Латвии.

Теги:   Латвия Нил Ушаков

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 17:30

article_img
Выборы 2019: Гриценко подал в суд на ЦИК
Геополитика

Сегодня, 12:41

article_img
Россия ускорила развертывание ракет, нарушающих договор с США – WSJ
Страны

Сегодня, 07:26

article_img
Трамп: Потерял огромные деньги за время президентства

Выбор редакции

Саме там

Вчера, 21:33

article_img
Полстолетия безумия. Темное прошлое и тревожное настоящее психиатрической больницы в Днепре - репортаж НВ
Геополитика

Вчера, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине
IT-индустрия

Вчера, 20:00

article_img
Царя побоялись. Как Apple принесла в жертву Роскомнадзору приватные данные российских пользователей

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться