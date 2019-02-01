Глава МВД Латвии призвал пророссийского мэра Риги уйти в отставку Сегодня, 13:27 214 Цей матеріал також доступний українською EPA Нила Ушакова призвали уйти в отставку EPA

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс призвал мэра Риги Нила Ушакова взять на себя ответственность за коррупционные схемы вокруг предприятия Rīgas satiksme и уйти в отставку.

В интервью программе 900 секунд на телеканале LNT Гиргенс рассказал, что "все эти годы были непрерывным субсидированием Rīgas satiksme из бюджета самоуправления и никогда не было ясно, куда идут вложенные деньги", сообщает Delfi.lv .

На вопрос об отстранении Ушакова Гиргенс ответил, что в Латвии как в правовом государстве виновным может признать только суд. Однако с этической точки зрения Ушаков должен взять на себя ответственность и уйти в отставку.

"К сожалению, с соблюдением политической этики в Латвии все не очень", - добавил министр внутренних дел.

Ранее на рабочем месте и в доме Ушакова Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски, предположительно связанные с коррупционным скандалом в муниципальном предприятии Rīgas Satiksme.

В 2016 году в Чехии были закуплены трамваи на 63 млн евро, в 2013 году предприятие приобрело польские троллейбусы и автобусы - по 132 и 76 млн евро. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией выявило, что тендер на закупки выигран нечестно.

Нил Ушаков - латвийский политик, возглавляющий партию Согласие, которая популярна среди русскоязычных жителей Латвии.