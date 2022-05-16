Уборка бульдозером. Глава МВД Латвии подала в отставку после скандала с акцией у памятника Освободителям Риги
Памятник Освободителям Риги (Фото:REUTERS/Andrius Sytas)
Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева подала в отставку после скандала с акцией у памятника Освободителям Риги. Тогда цветы у памятника убрали бульдозером.
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Об этом сообщает Reuters, уточняя, что Голубева подала в отставку под давлением правящей коалиции.
Свою отставку она пока не комментировала.
10 мая 2022 года у памятника Освободителям Риги прошла стихийная акция, спровоцированная тем, что возложенные у него 9 мая цветы убрали с помощью бульдозера. К памятнику принесли новые цветы, а некоторые из собравшихся пели советские песни и использовали пророссийскую символику, что вызвало возмущение. Некоторые правые политики потребовали отправить в отставку главу МВД.
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