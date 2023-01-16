Глава Минобороны Германии Ламбрехт попросила Шольца об отставке 16 января, 11:15 REUTERS/Fabrizio Bensch

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке.

«Месяцы внимания средств массовой информации к моей персоне вряд ли позволяют освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в интересах граждан Германии», — сказано в заявлении Ламбрехт, которое появилось на сайте Минобороны в понедельник, 16 января.

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Министр заявила, что благодарна тем, «кто каждый день заботится о нашей безопасности».

Отставке Ламбрехт предшествовал ряд скандалов. Так, вскоре после вступления в должность в декабре 2021 года министерша призналась, что не знает званий бундесвера, а пять месяцев спустя сказала, что до сих пор их не изучила.

Ламбрехт также критиковали за недостаточно оперативные решения о помощи Украине и БМП Puma, которые сломались во время учений.