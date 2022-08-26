Мы на стороне добра. Глава МИД Италии поддержал продолжение поставок оружия в Украину 26 августа, 01:26 25 августа Луиджи Ди Майо посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским (Фото:Офис президента)

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прокомментировал критику поставок оружия в Украину со стороны некоторых итальянских партий.

«Российское вторжение принесло в мир необходимость решать, на чьей ты стороне, и нет какой-то промежуточной позиции: если вы хотите поддерживать Украину, то вы поддерживаете сопротивление Украины, предоставление финансовой, оборонной помощи», — заявил Ди Майо.

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Он также отметил, что российская пропаганда пытается убедить людей в том, что санкции виноваты в газовом кризисе в ЕС.

«Но мы понимаем, что это именно Россия шантажирует Европу вопросом газа. Именно потому мы вместе с объединенной Европой боремся за введение лимитов на цену газа и диверсификацию источников. Надеюсь, что эти девизы не будут лишь девизами в Италии, потому что нельзя быть и на стороне свободы, и на стороне автократии. Мы, как правительство Италии, решили быть на стороне свободы», — заявил глава МИД.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в четверг, 25 августа, приехал в Украину. Он посетил Ирпень и Киев. Глава МИД провел встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.



В июне Луиджи Ди Майо зявил, что покинул свою партию Движение 5 звезд. Среди сторонников бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в политсиле был распространен скептицизм в отношении позиции, которую следует занять в отношении войны России против Украины. Он также распространялся на вопрос оказания военной помощи Украине и поставок оружия Киеву.



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