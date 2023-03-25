Германия вышлет из страны более 30 российских дипломатов

25 марта, 21:47
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Германия сократит число российских представителей в стране (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Германия сократит число российских представителей в стране (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать из страны более 30 российских дипломатов, работающих в посольстве и консульствах.

Про це повідомляє Focus.

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Зазначається, що німецькі органи безпеки думають, що російські дипломати використовують свій імунітет для вербування інформаторів серед політиків, бізнесу, військових і науки.

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Видання зазначає, що «резиденції російських секретних служб укомплектовані щільніше, ніж під час холодної війни та налічують близько 160 офіцерів».

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Германия Дипломатия Дипломаты Анналена Бербок

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