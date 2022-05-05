Глава МИД Германии «вскоре» приедет в Киев — Шольц
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «вскоре» приедет в Украину, заявил канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
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Также, комментируя телефонный разговор между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, Шольц сказал — «хорошее дело».
Ранее сообщалось, что Зеленский пригласил в Киев федерального президента, правительство и канцлера.
Известно, что Киев планирует посетить председатель Бундестага Бербель Бас.
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