Глава МИД Германии отсутствовала на Совбезе ООН, потому что не хотела слушать ложь Лаврова — Bild 25 апреля, 22:08 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Глава МИД Германии Анналена Бербок 24 апреля отсутствовала в Совете Безопасности ООН, потому что не хотела слушать лживые утверждения главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает Bild.

Тем временем она занималась спасением немецких граждан из Судана.

«Лавров хотел устроить в Совете Безопасности продемонстрировать, что все идет своим чередом, а Россия со всей жестокостью продолжает свою незаконную агрессивную войну», — говорится в материале.

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Немецкие чиновники сообщили Bild, что Германия не хотела присутствовать на таких циничных и пропагандистских играх. Фактически Бербок намеренно отказала Лаврову, не желая слушать его ложь.

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время заседания Совбеза ООН заявил Лаврову, что Россия наносит Украине огромные страдания и разрушения.

Как пишет The Guardian, глава МИД России в своих «длинных и бессвязных» выступлениях традиционно обвинял США и их западных союзников, заявил о «глубоком кризисе» в ООН, а также объявил, что «мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны».

1 апреля Россия начала месяц председательства в Совбезе ООН. Президент Владимир Зеленский назвал это «полным банкротством международных институций».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил The Guardian, что не будет принимать участия в заседании Совбеза в этом месяце, за исключением случаев, когда «речь идет о вопросах, которые представляют критический интерес для национальной безопасности».