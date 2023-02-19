Мог покончить с собой. Белорусские СМИ раскрыли детали смерти главы МИД Макея 19 февраля, 18:21 Бывший глава МИД Беларуси Владимир Макей (Фото:mfa.gov.by)

Причиной смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея, внезапно скончавшегося 26 ноября 2022 года, может быть самоубийство, сообщает белорусское издание Наша Ніва, ссылаясь на четыре независимых источника из сферы медицины и госуправления.

Издание отмечает, что к такому решению могла привести совокупность факторов, но не обнародует подробностей по этическим соображениям.



Однако белорусские журналисты подчеркнули, что последние годы жизни министра Макея сопровождались как политическими, так и личными драмами.

Видео дня

По словам друзей Макея, он болезненно переживал крах курса министерства, часто чувствовал себя ненужным, иногда — неуместным.

Также Макей знал, что администрация Александра Лукашенко стала искать кандидатов, чтобы заменить его.

«В последнее время ему отказывали в личном внимании, для него это очень чувствительно», — сказала его коллега.

Один из собеседников издания рассказал, что Макей понимал, что его каденция подходит к концу, но он после «своих высот» больше нигде себя не видел.

Также у министра иностранных дел Беларуси были семейные проблемы, некоторые из них были публичными, а некоторые — нет.

Как отмечает Наша Ніва, в день гибели Владимир Макей возвращался домой в Дрозды один. В другой квартире осталась его супруга Вера Полякова с младшим сыном.

По информации источников издания, первым погибшего нашел старший сын Поляковой, поехавший в Дрозды после безуспешных попыток родных связаться с ним по телефону. Попытки реанимировать министра ни к чему не привели.

Собеседники Нашей Нівы утверждают, что не видят признаков того, что это было убийство, замаскированное под самоубийство.