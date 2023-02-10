Глава МАГАТЭ после визита в Москву заявил о надежде на создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС 10 февраля, 19:32 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после поездки в Москву заявил о надежде на создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.



"Я все еще верю, что нам удастся установить зону безопасности, хотя по этому вопросу нужно было действовать быстрее. Мы продолжаем дипломатическую работу с Киевом и Москвой, чтобы как можно быстрее создать зону. Мои переговоры на этой неделе в Москве были полезны: они позволили детально обсудить план с высокопоставленными российскими официальными лицами", – заявил Гросси.

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Он отметил, что ранее организации пришлось перенести на более поздний срок ротацию своих сотрудников на ЗАЭС.

"Перенос плановой ротации сотрудников - это иллюстрация необходимости срочных мер по защите атомной электростанции и работающих на ней людей", - заявил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что ситуация вокруг ЗАЭС остается "нестабильной и непредсказуемой".

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, захватили российские оккупанты после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и отстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщалось, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.