Не представляет опасности. Глава МАГАТЭ сообщил, что уровень радиации в Чернобыле в пределах нормы 28 апреля, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень радиации в Чернобыле «немного повышен», но все еще «значительно ниже» разрешенного уровня. Об этом сообщает CNN.

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«Это (уровень радиации — ред.) в три и более раз ниже разрешенного уровня для работников в зонах, подвергшихся воздействию радиации. Ситуация не та, которую можно было бы оценить, как представляющую большую опасность для окружающей среды или людей», — сказал Гросси.

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Он добавил, что у него нет никакой информации о том, что российские солдаты могут «потенциально умереть в течение нескольких месяцев» из-за радиации, которую испытали в Рыжем лесу.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед выступлением они ограбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.

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