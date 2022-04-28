Не представляет опасности. Глава МАГАТЭ сообщил, что уровень радиации в Чернобыле в пределах нормы
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень радиации в Чернобыле «немного повышен», но все еще «значительно ниже» разрешенного уровня. Об этом сообщает CNN.
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«Это (уровень радиации — ред.) в три и более раз ниже разрешенного уровня для работников в зонах, подвергшихся воздействию радиации. Ситуация не та, которую можно было бы оценить, как представляющую большую опасность для окружающей среды или людей», — сказал Гросси.
Он добавил, что у него нет никакой информации о том, что российские солдаты могут «потенциально умереть в течение нескольких месяцев» из-за радиации, которую испытали в Рыжем лесу.
31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед выступлением они ограбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.
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